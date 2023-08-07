Спасательный департамент о возгораниях электромобилей: литиевые батареи загораются за секунды

По словам Французова, для эстонских спасателей возгорания электромобилей – нечто новое. В случае пожара или аварии с участием электромобиля речь идет о новых тактиках и инструментах, пишет rus.err.ee.

Комментируя недавнее возгорание электромобиля в Виймси, Французов отметил, что это транспортное средство до сих пор держат в специальном контейнере для тушения. Такой контейнер позволяет поддерживать стабильность аккумулятора, если он не поддается охлаждению.

По словам спасателя, основная причина возгорания больших аккумуляторных батарей заключается в отсутствии возможности охлаждения в процессе зарядки.

„Даже воспламенение аккумулятора электросамоката, например, при зарядке в помещении, это очень быстрое возгорание. Литий-ионный аккумулятор загорается за считанные секунды, образуется много дыма. Нужно немедленно покинуть помещение и позвать на помощь“, – пояснил Французов, добавив, что при зарядке необходимо проверять, нет ли на аккумуляторе механических повреждений или влаги. Однако такие возгорания случаются нечасто.

На прошлой неделе Центр тревоги получил сообщение о том, что в Виймси задымился электромобиль. К моменту прибытия спасателей аккумулятор под водительским сиденьем взорвался, воспламенив салон.

Чтобы обеспечить безопасность и окончательно потушить аккумулятор, спасатели погрузили Jaguar в наполненный водой контейнер. Речь идет об общепринятой международной практике тушения электромобилей.