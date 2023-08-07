После турнира в Англии почти 60 триатлонистов слегли с диареей

Всего в соревнованиях, прошедших 29-30 июля, участвовали 2 тыс. спортсменов.



Соревнования проходили на участке побережья, по поводу которого между правительством и активистом уже давно ведутся споры из-за сброса сточных вод, но местная водоснабжающая организация Northumbrian Water отрицает причастность к отравлению спортсменов и заявила, что никаких сбросов не фиксировала с 2021 года.



Отмечается, что пробы воды, взятые Агентством по охране окружающей среды на этом пляже за три дня до соревнований, показали 39-кратное увеличение концентрации кишечной палочки (бактерии E. coli) по сравнению с предыдущим месяцем.



В Федерации триатлона Великобритании заявили, что результаты их проверки соответствуют стандартам, а агентство брало пробы в другом месте и опубликовало результаты уже после турнира.



Триатлонист из Австралии Джейкоб Бертвистл считает, что заплыв следовало отменить. „После соревнований я чувствовал себя паршиво, я думаю, так происходит, когда ты плаваешь в дерьме“, — заявил спортсмен.



Британское агентство по безопасности в сфере здравоохранения (UKHSA) начало расследование.



Сандерленд впервые принимал британский этап Triathlon Championship Series, который был одним из квалификационных турниров к Олимпиаде в Париже.



Голубым флагом отмечаются пляжи, где вода отвечает высоким стандартам качества и безопасна для купания.



Триатлон — соревнования, которые в классическом формате включают заплыв на 3,86 км, велогонку на 180,2 км и забег на 42,2 км, проходящие в один день.



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