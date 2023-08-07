Тревожные выходные: в ДТП погиб молодой мужчина, пострадали четверо водителей самокатов, трое велосипедистов и мотоциклист

В 00:17 24-летний мужчина ехал на самокате по улице Вялья в Таллинне и не заметил припаркованную на обочине машину. Пытаясь избежать столкновения, он упал. Мужчину доставили в больницу.

В 00:52 на Вильяндиском шоссе в Таллинне 44-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения ехал на самокате по гравийной дороге и упал. Скорая помощь увезла пострадавшего в больницу.

В 1:40 54-летний мужчина ехал на электросамокате по улице Каруселли в Пярну и упал. Скорая помощь доставила мужчину в больницу.

В 15:16 возле Масина в Таллинне 22-летний мужчина ехал на электросамокате с крутого холма, затормозил и упал. Мужчину доставили в больницу.

Около 16:16 74-летний мужчина из-за проблем со здоровьем не справился с управлением своим автомобилем Ford Fusion на 25-м километре дороги Янеда-Перила в Ярваской волости и съехал с дороги. Водитель и пассажирка, 78-летняя женщина, доставлены в больницу.

В 17:13 на улице Сальме в Тарту 36-летний мужчина выезжал на автомобиле Kia Sorento с второстепенной дороги и столкнулся со следовавшем по главной мотоциклом Yamaha, которым управлял 38-летний мужчина. Мотоциклиста доставили в больницу для осмотра.

В 19:30 69-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения ехал в Эльва на велосипеде по шоссе Кяо и упал. Велосипедиста доставили в больницу.

Около 20:14 28-летний мужчина объезжал пешеходов на Палдиски мнт. в Таллинне и упал. Велосипедиста доставили в больницу.

В 21:54 на 4-м километре дороги Юри-Арукюла в волости Раэ, по предварительным данным, 37-летний мужчина не справился с управлением автомобиля Ford Transit и съехал с дороги вправо. Водитель был доставлен в больницу.

Около 22:42 46-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения ехал на велосипеде на 3-м километре дороги Антсла-Канепи в волости Антсла в Вырумаа и упал. Велосипедиста доставили в больницу.