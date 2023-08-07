В ДТП погиб водитель, не имевший прав управления автомобилем

Информация о ДТП поступила в Центр тревоги в 22:25. Сообщалось, что что в деревне Лемси с дороги вылетел автомобиль. К сожалению, травмы 36-летнего мужчины, управлявшего автомобилем Audi 80, были настолько тяжелыми, что он скончался на месте. Мужчина находился в машине один, у него не было водительских прав.

Приехавший на место оперативный дежурный отделения полиции Пярну Мати Теэ сообщил, что серьезная авария произошла на прямом участке дороги. „Насколько известно, 36-летний местный житель ехал на автомобиле из центра деревни в сторону порта, когда по неизвестной причине потерял управление автомобилем. Автомобиль вылетел на встречную полосу, затем за пределы дороги и врезался в дерево“, — рассказал оперативный дежурный.

Обстоятельства ДТП выясняются. Трезвость водителя и более точное состояние здоровья будут установлены на вскрытии.

На острове Кихну площадью 17 квадратных километров расположены четыре деревни. В начале этого года на Кихну проживал 691 человек.

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