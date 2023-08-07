ФОТО | Элфин Эванс, выигравший этап ЧМ по авторалли в Финляндии, вступил в эксклюзивный клуб

В воскресенье Эванс одержал свою седьмую победу в карьере в рамках чемпионата мира по авторалли. При этом Финляндия — единственное место, где он победил не в первый раз. Помимо двух первых мест в Финляндии (2021 и 2023), на его счету победы в Великобритании, Швеции, Турции, Португалии и Хорватии.

Эванс также присоединился к эксклюзивному клубу ралли, став третьим нефинном, который более одного раза на „Ралли Финляндия“. Ранее это удавалось Отту Тянаку и французу Себастьену Лёбу. У обоих по три победы.

Тьерри Невилль (Hyundai) занял второе место после Эванса, а Такамото Кацута (Toyota) - третье.

Смотрите галерею с церемонии награждения!

Тянак в общем зачете остался на 4-м месте, Лаппи - на 6-м, а Рованперя сохранил за собой лидерство.

До завершения чемпионата мира этого года осталось четыре этапа. Следующий из них пройдет в Греции с 7 по 10 сентября.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.