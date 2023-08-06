Экс-вратарь сборной России по футболу умер в 41 год

Об этом сообщил первый тренер экс-футболиста Валерий Горохов.

„Только что позвонила мне его сестра и сказала, что около часа назад сердце Вениамина перестало биться. Инфаркт! В шоке от этого“, – сказал Горохов.

Мандрыкин начинал профессиональную карьеру в „Алании“, за ЦСКА выступал с 2001 по 2010 год. Также в этот период он играл за „Ростов“, „Томь“, „Спартак“ Нальчик и „Динамо“ Брянск на правах аренды.

В составе сборной России голкипер провел две игры.

В ноябре 2010 года Мандрыкин попал в серьезное ДТП на скорости около 200 км/ч, в результате чего сломал позвоночник и повредил спинной мозг. С того момента он не мог двигаться самостоятельно.

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