ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (529-й день) | ВСУ нанесли ракетный удар по Чонгарскому и Геническому мостам, которые соединяют Крым с материковой Украиной

Массированный ракетный удар по Украине

В ночь на 6 августа российские военные нанесли массированный ракетный удар по территории Украины ракетами воздушного и морского базирования, а также иранскими ударными дронами „Shahed-136/131“. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, что российская армия нанесла ракетами „Кинжал“ и „Калибр“ удары по Хмельницкой области, а также по предприятию „Мотор Сич“ в Запорожье. Сообщалось о разрушениях в Сумской и Хмельницкой областях. Также, по словам Зеленского, российская управляемая авиабомба попала в центр переливания крови в Купянской общине в Харьковской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

В течение дня Вооруженные силы РФ нанесли 30 ракетных и 48 авиационных ударов, совершили 32 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Обстрел мостов между Крымом и Херсонской областью

Днем 6 августа Чонгарский и Генический мосты подверглись обстрелу дальнобойными ракетами Storm Shadow. Всего запустили 12 ракет.

В итоге на Чонгарском мосту есть повреждения – по разным данным, одна или три пробоины (в сети появились соответствующие фото). О пострадавших не сообщается. В поселке Чонгар, как утверждает Сальдо, повреждена поселковая школа. Там никто не пострадал. Генический мост через пролив Тонкий, соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой, попал под обстрел одновременно с Чонгарским. Рядом с Геническим мостом перебит газопровод, снабжающий город Геническ. Возникший пожар потушен. Без газа остались 20 тысяч жителей.

Минобороны РФ эти удары не комментировали. В ВСУ подтвердили, что нанесли ракетный удар по Чонгарскому и Геническому мостам.

Пожар в Донецком университете смогли потушить

Открытое горение в здании Донецкого университета экономики и торговли, где вечером 5 августа произошел пожар после обстрела, ликвидировали утром 6 августа. Власти аннексированного Донецка обвинили в ударе украинскую армию. О пострадавших не сообщалось.

Минобороны России обвинило Украину в атаке дрона на Москву