ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (529-й день) | ВСУ нанесли ракетный удар по Чонгарскому и Геническому мостам, которые соединяют Крым с материковой Украиной
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Массированный ракетный удар по Украине
В ночь на 6 августа российские военные нанесли массированный ракетный удар по территории Украины ракетами воздушного и морского базирования, а также иранскими ударными дронами „Shahed-136/131“. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, что российская армия нанесла ракетами „Кинжал“ и „Калибр“ удары по Хмельницкой области, а также по предприятию „Мотор Сич“ в Запорожье. Сообщалось о разрушениях в Сумской и Хмельницкой областях. Также, по словам Зеленского, российская управляемая авиабомба попала в центр переливания крови в Купянской общине в Харьковской области, в результате чего есть погибшие и раненые.
В течение дня Вооруженные силы РФ нанесли 30 ракетных и 48 авиационных ударов, совершили 32 обстрела из реактивных систем залпового огня.
Обстрел мостов между Крымом и Херсонской областью
Днем 6 августа Чонгарский и Генический мосты подверглись обстрелу дальнобойными ракетами Storm Shadow. Всего запустили 12 ракет.
В итоге на Чонгарском мосту есть повреждения – по разным данным, одна или три пробоины (в сети появились соответствующие фото). О пострадавших не сообщается. В поселке Чонгар, как утверждает Сальдо, повреждена поселковая школа. Там никто не пострадал. Генический мост через пролив Тонкий, соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой, попал под обстрел одновременно с Чонгарским. Рядом с Геническим мостом перебит газопровод, снабжающий город Геническ. Возникший пожар потушен. Без газа остались 20 тысяч жителей.
Минобороны РФ эти удары не комментировали. В ВСУ подтвердили, что нанесли ракетный удар по Чонгарскому и Геническому мостам.
Пожар в Донецком университете смогли потушить
Открытое горение в здании Донецкого университета экономики и торговли, где вечером 5 августа произошел пожар после обстрела, ликвидировали утром 6 августа. Власти аннексированного Донецка обвинили в ударе украинскую армию. О пострадавших не сообщалось.
Минобороны России обвинило Украину в атаке дрона на Москву
В Минобороны РФ заявили, что в 11:27 утра силы ПВО пресекли „попытку киевского режима осуществить террористическую атаку“ дроном „по объектам на территории Московской области“. Средства ПВО уничтожили беспилотник на территории Подольского района. Пострадавших и разрушений нет, заявили в российском ведомстве. По этой причине, возможно, утром 6 августа были задержаны и отменены часть рейсов в аэропорту „Внуково“. Ограничения на вылеты и прием самолетов во Внуково были сняты с 11:55 по московскому времени.
Участники мирных переговоров по Украине отказались от совместного заявления
В рамках консультаций в Джидде украинская делегация во главе с Андреем Ермаком провела ряд двусторонних встреч, которые продолжились и сегодня. Участники переговоров согласились, что центральные принципы международного права, такие как уважение суверенитета и территориальной целостности Украины, должны быть положены в основу будущих мирных переговоров между Украиной и Россией. Участники саммита планируют продолжить более детальную работу по изучению глобальных последствий войны, и большинство стран, включая Китай, готовы провести в ближайшие недели еще одну встречу в нынешнем формате, без участия России. Совместных заявлений делегаций по итогам мирных переговоров не прозвучало.
Песков дал интервью газете The New York Times
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос газеты, стремится ли Россия захватить больше украинских территорий помимо четырех аннексированных областей, ответил: „Нет. Мы просто хотим контролировать все те земли, которые сейчас записаны в нашей Конституции как наши“.
Тризуб вместо герба СССР
В Киеве на монументе „Родина-мать“ установили герб Украины – Тризуб – на месте демонтированного герба СССР.
ЧВК „Вагнер“ перестала выдавать справки семьям погибших наемников
Без документа родственники не могут получить льготы. О том, что руководство ЧВК приняло решение „о приостановлении“ выдачи справок, сообщила администратор Telegram-канала „ЧВК Вагнер. Чат родных“ сегодня.
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