За рубежом
06.08.2023, 19:23

Что известно об ударах по мостам между Херсонской областью и Крымом

 
Разрушения на Чонгарском мосту
Разрушения на Чонгарском мосту
ФОТО: Telegram-канал Владимира Сальдо

Чонгарский мост между Херсонской областью и Крымом подвергся обстрелу. Информацию об этом подтвердил назначенный Россией глава „администрации“ аннексированной части Херсонской области Владимир Сальдо. „Медуза“ собрала в один список, что известно к 17:00 6 августа об об ударах по этим мостам.

  • Чонгарский и Генический мост подверглись обстрелу дальнобойными ракетами Storm Shadow днем 6 августа. Всего запустили 12 ракет, девять из них сбили, сообщил Владимир Сальдо.

  • На Чонгарском мосту есть повреждения – по разным данным, одна или три пробоины (в сети появились соответствующие фото). О пострадавших не сообщается.

  • В поселке Чонгар, как утверждает Сальдо, повреждена поселковая школа. Там никто не пострадал.

  • Генический мост через пролив Тонкий, соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой, попал под обстрел одновременно с Чонгарским.

  • Рядом с Геническим мостом перебит газопровод, снабжающий город Геническ. Возникший пожар потушен. Без газа остались 20 тысяч жителей.

  • Пострадал водитель легкового автомобиля, ехавший по Геническому мосту в момент взрыва.

  • Работа пропускного пункта Чонгар – одного из трех на границе Крыма и Херсонской области – временно приостановлена.

  • Минобороны РФ и Генштаб ВСУ это не комментировали. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал в телеграм-канале эмодзи бицепс.

Карта обстрелов мостов между Крымом и Херсонской областью, 6 августа

Дополнено:

  • Удар по мостам между Крымом и Херсонской областью, как отмечает „Агентство“, нанесли после того, как Минобороны РФ отчиталось об успешной атаке по Староконстантинову в Хмельницкой области. Российские „военкоры“ утверждали, что на аэродроме Староконстантинов базируются Су-24 с ракетами Storm Shadow. Военный аналитик Ян Матвеев предположил, что удар российских войск мог не достичь цели, как об этом заявили в Минобороны.

  • „Долгосрочный вывод из строя мостов может привести к перебоям в снабжении российской армии, поскольку через них проходит значительная часть топлива и боеприпасов для группировки на юго-востоке Украины“, – пишет „Агентство“.

  • В предыдущий раз ВСУ обстреляли Чонгарский мост ракетами Storm Shadow в ночь на 22 июня. Мост ремонтировали почти две недели, 2 июля по нему запустили движение автомобилей.

  • Так выглядит Генический мост через пролив Тонкий, который соединяет город Геническ с Арабатской стрелкой, по сообщению Украинского агентства новостей УНИАН.

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