Что известно об ударах по мостам между Херсонской областью и Крымом

Удар по мостам между Крымом и Херсонской областью, как отмечает „Агентство“, нанесли после того, как Минобороны РФ отчиталось об успешной атаке по Староконстантинову в Хмельницкой области. Российские „военкоры“ утверждали, что на аэродроме Староконстантинов базируются Су-24 с ракетами Storm Shadow. Военный аналитик Ян Матвеев предположил, что удар российских войск мог не достичь цели, как об этом заявили в Минобороны.

„Долгосрочный вывод из строя мостов может привести к перебоям в снабжении российской армии, поскольку через них проходит значительная часть топлива и боеприпасов для группировки на юго-востоке Украины“, – пишет „Агентство“.

В предыдущий раз ВСУ обстреляли Чонгарский мост ракетами Storm Shadow в ночь на 22 июня. Мост ремонтировали почти две недели, 2 июля по нему запустили движение автомобилей.