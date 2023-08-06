Крупнейший работодатель Ида-Вирумаа обещает не увольнять сотрудников

Начало „зеленой революции“ и сокращение производства сланцевой электроэнергии шесть лет назад привели к массовым увольнениям в сланцевом секторе – за короткое время около 1500 человек потеряли работу. Однако энергетический кризис снова создал спрос на сланцевую электроэнергию, что сделало дочерние предприятия Eesti Energia в Ида-Вирумаа крупнейшим рекрутером. По сравнению со вторым кварталом прошлого года во втором квартале этого года в Enefit Solutions было на 119 сотрудников больше, а в Enefit Power – на 116 сотрудников.

„Из-за энергетического кризиса и необходимости увеличения объемов производства электроэнергии во второй половине прошлого года мы наняли больше людей в сланцевую промышленность“, – говорит председатель правления Enefit Power Андрес Вайнола. Кроме того, строительство завода Enefit 280-2 также позволило создать несколько рабочих мест.

Вайнола признает, что в этом году случилось падение цен на энергоносители, но, по его словам, энергетический кризис еще не закончился. „В нашем регионе сохраняется дефицит электроэнергии“, – подтверждает он. Поэтому, по его словам, использование горючих сланцев еще не закончилось. Нарвские электростанции еще несколько лет будут играть важную роль в обеспечении надежности энергоснабжения, поскольку альтернативных управляемых генерирующих мощностей нет. 1000 МВт производства электроэнергии должны быть оставлены в резерве.

Производство сланцевого масла, которое превращается в химическую промышленность, основанную на экономике замкнутого цикла, также продолжится, перечисляет Вайнола. „Благодаря этому работа у сотрудников будет. У нас нет планов масштабных коллективных увольнений“, – подтверждает Вайнола. Однако он добавляет, что сфера деятельности неизбежно сопровождается необходимостью закрытия одних рабочих мест и создания новых. Средняя заработная плата сотрудников Enefit Power составляет около 1900 евро.