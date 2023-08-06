В Пакистане 19 человек погибли и 80 пострадали в результате крушения поезда
В воскресенье на юге Пакистана сошел с рельсов пассажирский поезд, в результате чего погибли по меньшей мере 19 человек и 80 получили травмы, сообщила местная телекомпания Geo. Об этом пишет rus.ERR.
Десять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов недалеко от города в южной провинции Синд, расположенного примерно в 275 км (171 миля) от крупнейшего города страны Карачи, передает Reuters.
На месте ведутся спасательные работы. Причина аварии неизвестна. Движение поездов остановлено
Аварии на разрушающихся железных дорогах Пакистана нередки. Сменяющие друг друга правительства уже несколько лет пытаются получить средства на модернизацию железнодорожной сети в рамках китайской инициативы „Пояс и путь“.
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