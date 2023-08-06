В Пакистане 19 человек погибли и 80 пострадали в результате крушения поезда

Десять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов недалеко от города в южной провинции Синд, расположенного примерно в 275 км (171 миля) от крупнейшего города страны Карачи, передает Reuters.

На месте ведутся спасательные работы. Причина аварии неизвестна. Движение поездов остановлено

Аварии на разрушающихся железных дорогах Пакистана нередки. Сменяющие друг друга правительства уже несколько лет пытаются получить средства на модернизацию железнодорожной сети в рамках китайской инициативы „Пояс и путь“.

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