Ночью российские войска нанесли массированный удар по Украине. ВСУ заявили, что сбили 30 ракет и 27 дронов

Как сообщает командование Воздушных сил ВСУ, в первой волне вечерней атаки участвовали 14 крылатых ракет морского базирования „Калибр“ и три аэробаллистические ракеты Х-47 „Кинжал“.

В следующей волне войска РФ атаковали 27 ударными дронами с юго-восточного направления, а также шестью крылатыми ракетами „Калибр“ из акватории Черного моря и 20 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Каспийского моря.

В общей сложности противник применил 70 средств воздушного нападения, заявляют в ВСУ.

Украинская ПВО уничтожила:

17 крылатых ракет „Калибр“,

13 крылатых ракет Х-101/Х-555

27 ударных БпЛА „Шахед-136/131“.

Информацию о том, куда попали 13 несбитых ракет, ВСУ не разглашают.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, что российская армия нанесла ракетами „Кинжал“ и „Калибр“ удары по Хмельницкой области, а также по предприятию „Мотор Сич“ в Запорожье. Сообщалось о разрушениях в Сумской и Хмельницкой областях. Также, по словам Зеленского, российская управляемая авиабомба попала в центр переливания крови в Купянской общине в Харьковской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

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