Двухкратный обладатель Кубка Стэнли раскритиковал НХЛ: „Я сделаю все, чтобы они заплатили Украине миллиарды“

Гашек недоволен тем, что российских хоккеистов продолжают допускать к соревнованиям. Он раскритиковал НХЛ за то, что представители России до сих пор продолжают выступать в лиге.

„Я не могу представить, чтобы 10 лет назад я выступал против НХЛ. Для игроков это работа, вот почему они не выступают. Поэтому я в некоторой степени извиняюсь перед игроками НХЛ, но я не буду извиняться перед боссами и руководством НХЛ.

Это чиновники, которые должны устанавливать такие правила, чтобы НХЛ не являлась рекламой российской войны. И я сделаю все, чтобы НХЛ заплатила Украине миллиарды за такое отношение“, – сказал Гашек Zoznam Spravy.

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