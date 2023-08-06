ФОТО | Ралли Финляндия: Эванс продолжает лидировать
Отт Тянак, Эсапекка Лаппи и Калле Рованперя закончили свое выступление на этапе чемпионата мира по ралли в Финляндии в пятницу и ни один из них не вышел на трассу в субботу, а Элфин Эванс (Toyota) продолжил лидировать после субботний гонки.
Эванс выиграл первые четыре спецучастка в субботу. Во второй половине дня Эванс также выиграл следующие три спецучастка. На СУ15 лидер WRC2 Яри Хуттунен сошел с дистанции из-за технических проблем. Георг Линнамяэ остался на седьмом месте (+1,51,2 для Оливера Солберга). Кацута выиграл СУ18 и на 6,4 секунды опередил Теэму Сунинена, занявшего третье место в общем зачете.
Георг Линнамяэ, который по-прежнему остается единственным представителем Эстонии в гонке, после субботы занимает пятое место в зачете WRC2. Он проигрывает лидеру Сами Паяри 2.01.8. Оливер Сольберг — лидер в Rally2, но он едет вне зачетных очков.
Положение после субботней гонки:
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