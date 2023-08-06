ФОТО | Ралли Финляндия: Эванс продолжает лидировать

Отт Тянак, Эсапекка Лаппи и Калле Рованперя закончили свое выступление на этапе чемпионата мира по ралли в Финляндии в пятницу и ни один из них не вышел на трассу в субботу, а Элфин Эванс (Toyota) продолжил лидировать после субботний гонки.