За рубежом
05.08.2023, 21:48

Российские войска нанесли ракетный удар по Украине. Зеленский сообщил, что силы ПВО сбили часть ракет

 
ФОТО: AP

Вечером 5 августа российские войска нанесли ракетный удар по Украине. Воздушные силы ВСУ сообщали, что армия РФ запустила гиперзвуковые ракеты „Кинжал“ из района Тамбова, передает Meduza.

Украинские СМИ сообщали о взрывах в Хмельницкой и Житомирской областях.

Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко заявил, что российские войска обстреляли Запорожье. По его словам, ракета упала в окрестностях города, в результате начался пожар. О пострадавших и разрушениях он не сообщил.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что российские войска обстреляли территорию Украины ракетами „Кинжал“ и „Калибр“. По его словам, российская армия наносила удары по предприятию „Мотор Сич“ в Запорожье и по Хмельницкой области.

„Часть ракет сбита, и я благодарю за это наших воинов противовоздушной обороны“, — сказал Зеленский.

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