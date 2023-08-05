ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (528-й день) | Атака морских дронов российского танкера. Беспилотник ВВС США приблизился к границе России над Черным морем

Российский танкер получил повреждения в результате атаки морского дрона в Керченском проливе.

В ночь на 4 августа произошла атака морских дронов на военно-морскую базу в Новороссийске. Несмотря на то, что российские СМИ сообщили, что атаку удалось отбить без потерь, в сети распространились видеоролики, на которых видно, как десантный корабль „Оленегорский горняк“ буксируется в порт с большим креном.

Позднее повреждения от атаки морских дронов получил российский танкер „Сиг“ в районе Керченского пролива. Официально Украина не взяла на себя ответственность за эти атаки, однако украинские СМИ пишут, что в обоих случаях это была спецоперация СБУ.

Источник BBC News Украина в СБУ назвал атаку на российский танкер Sig - совместной спецоперацией СБУ и ВМС Украины.

В МИД России „решительно осудили“ атаку на танкер „Сиг“ в Керченском проливе В сообщении , опубликованном на сайте ведомства, Мария Захарова утверждает, что ответственность за атаку 5 августа „фактически взяла СБУ в лице ее председателя Василия Малюка“, который назвал атаку „законным, логичным и эффективным шагом“. „Решительно осуждаем террористическую атаку гражданского судна, которая грозила не только гибелью его экипажу, но и несла угрозу масштабной экологической катастрофы“

Минобороны Великобритании: Повреждение „Оленегорского горняка“ - серьезный удар по Черноморскому флоту

Повреждение большого десантного корабля „Оленегорский горняк“ ВМФ России - это значительный удар по Черноморскому флоту РФ, который ранее передислоцировал большинство своих подразделений в Новороссийск в связи с повышенной угрозой Севастополю. Такую оценку высказывает военная разведка Минобороны Великобритании в утренней сводке.

Корабль „Оленегорский горняк“ с водоизмещением в 3600 тонн и длиной 113 метров представляет собой самое крупное судно ВМФ России, поврежденное или уничтоженное со времени затопления крейсера „Москва“ 13 апреля 2022 года, констатируют авторы сводки.

Украина объявила зоной военной угрозы акватории шести портов РФ