ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (528-й день) | Атака морских дронов российского танкера. Беспилотник ВВС США приблизился к границе России над Черным морем
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Российский танкер получил повреждения в результате атаки морского дрона в Керченском проливе.
В ночь на 4 августа произошла атака морских дронов на военно-морскую базу в Новороссийске. Несмотря на то, что российские СМИ сообщили, что атаку удалось отбить без потерь, в сети распространились видеоролики, на которых видно, как десантный корабль „Оленегорский горняк“ буксируется в порт с большим креном.
Позднее повреждения от атаки морских дронов получил российский танкер „Сиг“ в районе Керченского пролива. Официально Украина не взяла на себя ответственность за эти атаки, однако украинские СМИ пишут, что в обоих случаях это была спецоперация СБУ.
Источник BBC News Украина в СБУ назвал атаку на российский танкер Sig - совместной спецоперацией СБУ и ВМС Украины.
В МИД России „решительно осудили“ атаку на танкер „Сиг“ в Керченском проливе В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, Мария Захарова утверждает, что ответственность за атаку 5 августа „фактически взяла СБУ в лице ее председателя Василия Малюка“, который назвал атаку „законным, логичным и эффективным шагом“. „Решительно осуждаем террористическую атаку гражданского судна, которая грозила не только гибелью его экипажу, но и несла угрозу масштабной экологической катастрофы“
Минобороны Великобритании: Повреждение „Оленегорского горняка“ - серьезный удар по Черноморскому флоту
Повреждение большого десантного корабля „Оленегорский горняк“ ВМФ России - это значительный удар по Черноморскому флоту РФ, который ранее передислоцировал большинство своих подразделений в Новороссийск в связи с повышенной угрозой Севастополю. Такую оценку высказывает военная разведка Минобороны Великобритании в утренней сводке.
Корабль „Оленегорский горняк“ с водоизмещением в 3600 тонн и длиной 113 метров представляет собой самое крупное судно ВМФ России, поврежденное или уничтоженное со времени затопления крейсера „Москва“ 13 апреля 2022 года, констатируют авторы сводки.
Украина объявила зоной военной угрозы акватории шести портов РФ
Украина официально объявила зоной военной угрозы акватории шести российских портов. Об этом сообщает онлайн-издание Liga.netсо ссылкой на документы Государственной гидрографической службы Украины. Уточняется, что речь идет о портах Анапы, Новороссийска, Геленджика, Туапсе, Сочи и Тамани.
Объявление военной угрозы в Черном море может привести к тому, что россиянам будет сложнее страховать свои суда, говорится в публикации.
В Саудовской Аравии начались переговоры по Украине
В Джидде стартовали двухдневные переговоры по Украине с участием представителей около 40 стран мира. Ожидается, что Киев представит на этой встрече свою „формулу мира“ и попытается добиться поддержки стран глобального Юга, которые до сих пор воздерживались от того, чтобы занять ту или иную сторону в конфликте. Россию на переговоры в Саудовской Аравии не пригласили, однако ее должны проинформировать об их итогах.
Минобороны РФ заявило, что разведывательный беспилотник ВВС США приблизился к границе России над Черным морем. В ведомстве сообщили, что 5 августа над акваторией Черного моря „была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации воздушная цель“. Для ее опознания в воздух подняли истребитель Су-30. Экипаж самолета, как сообщается, идентифицировал приближающийся объект как разведывательный беспилотник MQ-9A „Ripper“ ВВС США. Как пишет Минобороны, при приближении российского истребителя, американский беспилотник совершил разворот и начал двигаться в противоположном от границы направлении.