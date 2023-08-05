В Саудовской Аравии пройдут мирные переговоры по Украине, на которые пригласили десятки стран. Но не Россию

Как ожидается, мероприятие пройдет 5–6 августа в Джидде. На него приглашены высокопоставленные чиновники уровня советников по национальной безопасности из более чем 30 стран, пишет The Financial Times, тоже со ссылкой на источники. Россию на саммит не приглашали.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что Украина готовит в Саудовской Аравии встречу „по реализации „Формулы мира“ президента Украины Владимира Зеленского“, в которой будут участвовать советники глав разных стран. Ермак не назвал время и точное место переговоров.

По данным СМИ, на встречу, в частности, пригласили представителей Китая, Бразилии, ЮАР, Индии, Индонезии, Аргентины, Египта, Мексики, Чили и Замбии. Приглашения получили страны, поддерживающие Украину, например Япония и Южная Корея, более десятка европейских стран, а также непосредственно Евросоюз. Сколько стран примут участие в саммите, пока неясно. Свое участие подтвердили Великобритания, ЮАР, Польша и страны ЕС. Ожидается, что в саммите будет участвовать советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Западные дипломаты считают, что саммит решили провести в Саудовской Аравии в надежде привлечь на встречу Китай, который поддерживает тесные связи с Россией, пишет WSJ. Источники издания говорят, что участие Пекина не ожидается, но не исключается.

Переговоры в Джидде станут продолжением похожей встречи, прошедшей в июне в Копенгагене. В ней участвовали Украина, крупные страны Европы, а также Бразилия, Индия, Турция и ЮАР. Джейк Салливан участвовал в ней по видеосвязи.