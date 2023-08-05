Президент Нигера, свергнутый его гвардией, попросил спасти Африку от России и ЧВК Вагнера. В столице страны мятежники развернули плакаты „Да здравствует Путин“

По открытому приглашению заговорщиков и их региональных союзников весь центральный регион Сахеля может попасть под влияние России через ЧВК Вагнера, чей жестокий террор проявился в полной мере в Украине.

„Боко харам“ и другие террористические движения наверняка воспользуются нестабильностью в Нигере, используя нашу страну в качестве плацдарма для нападения на соседние государства и подрыва безопасности и свободы во всем мире.

В час нужды я призываю правительство США и все международное сообщество помочь нам восстановить конституционный порядок.

ЧВК Вагнера активно действует в Мали и Буркина-Фасо — соседних с Нигером странах. Вскоре после переворота в Нигере стало известно, что совершившие его военные побывали в Мали — есть версия, что целью визита было заручиться поддержкой ЧВК Вагнера. CNN на ссылкой на малийские власти пишет, что военные обсуждали „способы укрепления сотрудничества стран в области безопасности“.

В городе Ниамей, столице Нигера, после переворота состоялась уличная акция в его поддержку. Некоторые демонстранты пришли на нее с российскими флагами и плакатами „Да здравствует Путин“.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об обращении президента Нигера к мировому сообществу, заявил, что „вряд ли вмешательство каких-то внерегиональных сил способно эту ситуацию изменить к лучшему“.

Военный переворот в Нигере произошел 26 июля. Президентская гвардия отстранила Мохамеда Базума от власти, объявила о закрытии границы, введении комендантского час и приостановке работы всех учреждений. Генерал Абдурахман Тчиани, возглавляющий президентскую гвардию, объявил себя новым главой государства.

Страны Запада потребовали немедленно освободить Базума. Евросоюз ввел санкции против Нигера, а также приостановил финансовую поддержку страны (около 40% бюджета Нигера обеспечивают иностранные доноры) до восстановления законного правительства. Такое же решение пригрозили принять США — один из главных доноров Нигера, пишет Reuters.