Минобороны РФ сообщило о захвате российскими военными поселка Новоселовское в Луганской области

Как уточняет украинское издание „Страна“, Новоселовское находится к северо-западу от Сватово, вдоль трассы в сторону города Купянск Харьковской области.

Украинские военные телеграм-каналы накануне сообщили, что в начале августа российская армия усилила наступление в районе Новоселовского и заняла в населенном пункте несколько улиц в районе железной дороги.

ВСУ и официальные власти Украины эту информацию не подтверждают.