05.08.2023, 14:44
Минобороны РФ сообщило о захвате российскими военными поселка Новоселовское в Луганской области
ФОТО: | EPA
В ведомстве утверждают, что российские войска в результате наступательных действий „улучшили положение“ по переднему краю в Харьковской области.
Как уточняет украинское издание „Страна“, Новоселовское находится к северо-западу от Сватово, вдоль трассы в сторону города Купянск Харьковской области.
Украинские военные телеграм-каналы накануне сообщили, что в начале августа российская армия усилила наступление в районе Новоселовского и заняла в населенном пункте несколько улиц в районе железной дороги.
ВСУ и официальные власти Украины эту информацию не подтверждают.
Источник:„Медуза“