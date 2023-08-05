За рубежом
05.08.2023, 14:44

Минобороны РФ сообщило о захвате российскими военными поселка Новоселовское в Луганской области

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE / HANDOUT | EPA

В ведомстве утверждают, что российские войска в результате наступательных действий „улучшили положение“ по переднему краю в Харьковской области.

Как уточняет украинское издание „Страна“, Новоселовское находится к северо-западу от Сватово, вдоль трассы в сторону города Купянск Харьковской области.

Украинские военные телеграм-каналы накануне сообщили, что в начале августа российская армия усилила наступление в районе Новоселовского и заняла в населенном пункте несколько улиц в районе железной дороги.

ВСУ и официальные власти Украины эту информацию не подтверждают.

Источник:„Медуза

RusDelfi
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