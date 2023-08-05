ОБЗОР | „Шли бы лучше работать на заводы или склады“ Как жители Эстонии отреагировали на проведение IRONMAN Tallinn?

Некоторые из местных жителей пожаловался на шум и проблемы с транспортом:

„Орали по-английски с утра, весь район разбудили. С транспортом проблемы. Я это к тому, что развлечения одних не должны быть проблемой для других“.

„Так нам город превратили в сплошную полосу препятствий, можно со всего мира принимать триатлонистов, Shaiom ,свет, шалом, Белобровцев, shalom Israel!!“.

„Может, стоит такие мероприятия в Рапла или Тарту проводить? Или в Вильянди? Тоже водоемы есть. А то уже достали. С утра орут, дороги перекрыты“.

Есть комментаторы, которые поддержали спортсменов и не увидели никаких проблем:

„Читаю серую массу, сколько злости - Вам лучше мероприятия пивные. Это очень интересный вид спорта и чтобы в нем участвовать, надо много работать и в спорте, и на работе, одна экипировка сколько стоит. С пивными животами можно пыхтеть и злобствовать, что не доехать до очередного магазина, тьфу на вас“.

„Ехала сегодня в центр из Кейла - нет проблем вообще никаких с движением. Единственное, что с Хааберсти круга не свернуть на Палдиски мнт. в сторону центра, но можно поехать по Мустамяэ теэ. Нет проблем. Уж лучше спортом заниматься, чем брюшко свое на диване отращивать и деградировать перед телеком“.

Кто-то и вовсе предложил участникам Ironman устроиться на работу и не заниматься „ерундой“:

„Шли бы лучше работать на заводы или склады, а не вот этой ерундой / куча бездельников собралось и перекрыло движение“.

В группе „EZ-дуны!“ в комментариях под публикацией с новостью царит похожая атмосфера „радости и восторга“.

„Лучше карту, где вообще сейчас еще можно проехать“, — пишет Владимир.

„Зря, что не в центре города, там для них все условия созданы, чтоб прям суперайронмэн был, с препятствиями, дождь вам в помощь!“ , — пишет Денис.

„Наконец, Копли оставили в покое! Следующий раз в Виймси проведите!“, - пишет Андрей.



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