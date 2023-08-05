Эстонка Май Нарва прошла в третий раунд Кубка мира. Следующей соперницей станет представительница Китая

На Кубке мира в Баку шахматистки выявляют сильнейшую по системе плей-офф. В первом раунде турнира Май Нарве досталась экс-чемпионка Африки Шахедин Вафа из Египта. Эстонке достаточно было отстоять ничью, что она и сделала на 34-м ходу второй партии. С текстом партии можно ознакомиться здесь.

Во втором круге Май Нарва в равной игре обыграла представительницу Румынии Ирину Булмаг (3,5:2,5), которая занимает 25-е место в рейтинг-листе участниц Кубка мира. У Май Нарва в этом списке - 39-е место. С текстом партии можно ознакомиться здесь.

Во третьем круге Нарве предстоит встретиться с представительницей Китая Тань Чжунъи, которая заняла третье место на первом своем Кубке мира по шахматам среди женщин (2021).

Первая партия третьего круга состоится в субботу, 5 августа, а вторая в воскресенье.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.