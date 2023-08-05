В Черном море в районе Севастополя обнаружили надводный беспилотник

Об этом сообщил губернатор аннексированного города Михаил Развожаев. По словам чиновника, принимаются „все необходимые меры по его уничтожению“. Спецслужбы ограничили движение яликов из Балаклавы на пляжи Севастополя и обратно. „Ориентировочно после 13.00 ограничение на движение будет снято и водный транспорт вновь начнет осуществлять свою работу“, — написал Развожаев, добавив, что в эвакуации с пляжей „нет необходимости“.