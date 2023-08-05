ФОТО | Рекордное количество детей приняло участие в детском забеге IRONKIDS

В то время как самые маленькие участники должны были преодолеть 475-метровый круг, участники постарше должны были преодолеть 1500-метровую беговую дорожку.

Трасса проходила вокруг Рокка-аль-Маре и заканчивалась захватывающим финишем IRONMAN. Все бегуны должны были испытать настоящее чувство IRONMAN на финише, финишировав на красной дорожке.

Все финишировавшие получили медали, специальные футболки Mamma IRONKIDS Finisher, блины Mamma, спортивную воду Limpa, бутылку с водой Rocca al Mare, а в знак благодарности всем было роздано мороженое от Balbiino.

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