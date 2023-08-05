Возвращение легенды:“Шахтер“ вернул в команду экс-защитника сборной Украины

19 июля 2004 года „Шахтёр“ принимал запорожский „Металлург“ в матче последнего тура чемпионата Украины.

Стартовый состав донецкой команды: Шутков, Стойкан, Рац, Дуляй, Тимощук, Гай, Бахарев, Пуканыч, Зубов, Марика, Воробей. Номинальных защитников только два, Стойкан и Рац, навскидку предположу, что защите могла быть пара центрбеков Дуляй - Гай, но с той же степенью обоснованности можно предположить, что в центре защиты оказывались те, кто был ближе к мячу в редкие моменты, когда он покидал поле „Металлурга“.

Закончили 5:0, а болельщикам запомнился один из дебютантов матча, Денис Кулаков, вышедший во втором тайме и забивший гол. Другим игроком, вышедшим на замену, стал Алексей „Ноги-Ножницы“ Белик, ну а третьим - Дмитрий Чигринский.

Сегодня он вернулся в „Шахтёр“. Не в первый раз, но, наверное, в последний. В таких случаях часто появляются материалы в духе „Что было/чего не было, когда игрок начинал карьеру/последний раз играл за клуб“, люблю такое, но в этот раз пойду другим путём.

В том матче Чигринский, например, играл против обладателя Суперкубка УЕФА Андрея Демченко, а в одном составе с Дмитрием был его тёзка Шутков, дебютировавший за „Шахтёр“ ещё в последнем чемпионате СССР (кстати, вместе с Сергеем Ребровым, был выезд в Ереван, можно было пойти на эксперименты).

В том же матче 1991-го за „Шахтёр“ играл Сергей Ященко, который в своём первом матче за „Шахтёр“ в апреле 1982 года (кстати, тоже против „Арарата“ в гостях, и тоже проиграли 1:2) играл с Юрием Дегтеревым, легендарным вратарём, который за „Шахтёр“ дебютировал в ноябре 1967-го. Там тоже был счёт 2:1, но уже в пользу „Шахтёра“, победившего ЦСКА (московским армейцам не впервые позориться на Донбассе).