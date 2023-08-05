Возвращение легенды:“Шахтер“ вернул в команду экс-защитника сборной Украины
Футбольный блогер RusDelfi в своем блоге „Нелетучий голландец“ рассказывает пользователям о возвращении в донецкий „Шахтер“ легендарного украинского центрального защитника Дмитрия Чигринского.
19 июля 2004 года „Шахтёр“ принимал запорожский „Металлург“ в матче последнего тура чемпионата Украины.
Стартовый состав донецкой команды: Шутков, Стойкан, Рац, Дуляй, Тимощук, Гай, Бахарев, Пуканыч, Зубов, Марика, Воробей. Номинальных защитников только два, Стойкан и Рац, навскидку предположу, что защите могла быть пара центрбеков Дуляй - Гай, но с той же степенью обоснованности можно предположить, что в центре защиты оказывались те, кто был ближе к мячу в редкие моменты, когда он покидал поле „Металлурга“.
Закончили 5:0, а болельщикам запомнился один из дебютантов матча, Денис Кулаков, вышедший во втором тайме и забивший гол. Другим игроком, вышедшим на замену, стал Алексей „Ноги-Ножницы“ Белик, ну а третьим - Дмитрий Чигринский.
Сегодня он вернулся в „Шахтёр“. Не в первый раз, но, наверное, в последний. В таких случаях часто появляются материалы в духе „Что было/чего не было, когда игрок начинал карьеру/последний раз играл за клуб“, люблю такое, но в этот раз пойду другим путём.
В том матче Чигринский, например, играл против обладателя Суперкубка УЕФА Андрея Демченко, а в одном составе с Дмитрием был его тёзка Шутков, дебютировавший за „Шахтёр“ ещё в последнем чемпионате СССР (кстати, вместе с Сергеем Ребровым, был выезд в Ереван, можно было пойти на эксперименты).
В том же матче 1991-го за „Шахтёр“ играл Сергей Ященко, который в своём первом матче за „Шахтёр“ в апреле 1982 года (кстати, тоже против „Арарата“ в гостях, и тоже проиграли 1:2) играл с Юрием Дегтеревым, легендарным вратарём, который за „Шахтёр“ дебютировал в ноябре 1967-го. Там тоже был счёт 2:1, но уже в пользу „Шахтёра“, победившего ЦСКА (московским армейцам не впервые позориться на Донбассе).
Дегтерев вышел там в одном составе с, например, оформившим в том матче дубль опытным нападающим Лобановским, вы могли слышать о нём. Но для истории „Шахтёра“ примечательнее, что в одном составе с ними был опытный защитник Николай Головко, начавший играть за команду в высшей лиги ещё в апреле 1961-го (господи, город ещё назывался Сталино).
Тогда Головко вместе с партнёрами проиграл чемпионам из „Торпедо“ 0:3, не помог и опытный форвард Валентин Сапронов, чей дебют за „Шахтёр“ пришёлся на 1952-й и поражение от того же „Торпедо“ 1:2. В том же матче за „Шахтёр“ сыграл великий бомбардир Александр Пономарёв, чей рекорд по голам в чемпионатах Союза побьёт только Блохин. А их партнёром по атаке был Виктор Колесников, который дебютировал в команде в апреле 1949-го.
Даже всезнающий Трансфермаркт не знает полного состава команды в тот день, когда она проиграла „Локомотиву“. Зато знает, что в том матче вместе с Колесниковым выходил 40-летний защитник Георгий Бикезин.
Он начинал свою карьеру в клубе ещё в 1937-м, когда тот был „Стахановцем“ и играл в третьей лиге. На следующий год вышку расширили - и Бикезин уже в первом сезоне в элите попал в число 33 лучших игроков сезона, а позже стал, как уверяет Википедия, единственным игроком в истории Украины, который был капитаном футбольной команды до начала войны, во время немецкой оккупации и в послевоенное время. Он умер в 1985-м, за год с небольшим до того, как родился Чигринский.
Бикезин - Колесников - Сапронов - Головко - Дегтерев - Ященко - Шутков - Чигринский.
Я надеялся уложиться в 6 рукопожатий, но вышло 7 - от защитника Бикезина к защитнику Чигринскому.
Кажется, вполне достойно для клуба с историей в 87 лет.
Дмитрий в третий раз в карьере стал игроком „Шахтера“. Ранее он играл за „Шахтер“ с 2002-го по 2009-й и с 2010-го по 2015 год.
Вместе с „Шахтером“ он завоевал 14 трофеев, в том числе семь титулов чемпиона Украины и Кубок УЕФА в 2009 году.
Защитник выступал за запорожский „Металлург“, испанскую „Барселону“, „Днепр“ и греческий АЕК.
В составе сборной Украины он сыграл 29 матчей.
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