В Литве в машине взорвалась бомба времен второй мировой, есть погибшие

По данным Центра координирования ситуации, сначала сообщили о том, что в машине мог взорваться газ. Пожарные-спасатели огородили территорию, но ничего делать не стали, поскольку было подозрение, что причиной взрыва был не газ.

Полиция устанавливает личности погибших и пострадавшего. На место происшествия были вызваны саперы антитеррористической группы „Арас“.



„Сейчас работают наши саперы, поскольку на территории найдена и другая взрывчатка, – сказал Delfi командующий „Арас“ Викторас Грабаускас. – Когда работу завершат саперы, начнут работу криминалисты“.



По словам Грабаускаса, подозревают, что взрыв произошел в стоявшей машине. Пока сложно сказать, что стало причиной взрыва. Но есть и версия, что бомба могла взорваться не в машине, а рядом с ней.



„Возможно, взрыв произошел, когда разбирали снаряд, или из-за неосторожного обращения с ним. Точные причины взрыва выяснят эксперты. Я не могу сказать, когда это будет“, – сказал Грабаускас.