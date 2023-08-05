Запрет на вождение для уклонистов коснется и находящихся в Эстонии граждан РФ

Ведомство намерено рассмотреть вопрос, когда будет доступна более подробная информация, – возможно, это произойдет в августе. Однако уже сейчас можно сказать, что, если водитель с недействительными правами попадется полиции, его может ожидать такое же наказание, какое полагается за еду без прав. Размер штрафа составляет от 3 до 300 штрафных единиц (одна штрафная единица составляет 4 евро), таким образом, физическому лицу можно назначить штраф в размере от 12 до 1200 евро.

В Департаменте полиции и погранохраны сообщили, что знают о нововведениях, но на данном этапе не будут оценивать влияние российских законодательных новшеств, поскольку еще слишком рано говорить о том, как будут осуществлять на практике проверку действующих водительских прав граждан России после вступления в силу всех изменений.

Соответствующий приказ был опубликован в „Российской газете“. Согласно документу, решение об ограничении будет внесено в Единый реестр воинского учета. После этого информация о военнообязанном будет внесена в базу ГИБДД в течение суток.

В России с 11 июля начал действовать порядок ограничения водительских прав для уклонистов: те, кто не придет в военкомат по повестке по истечении установленного законом срока, получат запрет на управление транспортным средством. Ограничение снимут при явке в военкомат или если водитель сумеет доказать, что являться туда не обязан.

Санкт-Петербургский юрист Александр Передрук, имеющий опыт работы в области военно-гражданских отношений и сотрудничающий с различными правозащитными организациями, рассказал „МК-Эстонии“, что новый порядок распространяется и на россиян, проживающих за границей. Он напомнил, что Россия считает человека своим гражданином даже при наличии у него других гражданств, и этот закон может затрагивать права живущих за рубежом россиян.

„Мы признаем действующее водительское удостоверение, выданное Российской Федерацией, исходя из международной конвенции, и если у дорожной полиции в Эстонии нет информации, что данное удостоверение не является действительным и право на вождение отозвано, то никаких мер к водителям применяться не может, – говорит юрист Данил Липатов, руководитель юридического бюро Progressor. – Если формально документ действующий, значит он будет акцептирован. Каким образом российская сторона будет передавать информацию о том, что ряд удостоверений был аннулирован, зависит от механизмов взаимодействия между странами“.

Как долго гражданин РФ, приехавший в Эстонию, может пользоваться российскими водительскими правами, зависит от того, прибывает ли человек в Эстонию в качестве туриста или остается здесь жить. В первом случае срок действия не ограничен, во втором – 12 месяцев.

„Следует учитывать, что, если у нас возникнут сомнения в действительности водительского удостоверения или категорий на нем, мы направим запрос в российский орган, выдавший его, и не обменяем водительское удостоверение, пока не получим подтверждение, что оно подходит для обмена“, – подчеркнул чиновник.

европейского образца. По словам представителя Транспортного департамента, порядок замены документов не менялся. Всю необходимую информацию по этому вопросу можно найти на сайте ведомства, в т. ч. на русском языке: https://transpordiamet.ee/ru/voditelskoe-udostoverenie-inostrannogo-gosudarstva

• в электронной форме. Повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете на „Госуслугах“.

• по почте заказным письмом по адресу места жительства или места пребывания гражданина. В этом случае повестка будет считаться врученной в день ее получения на почте или отказа от ее получения;

это не единственное ограничение, которое может применяться к проигнорировавшему повестку призывнику. Например, на проживающих за рубежом российских граждан может повлиять запрет на выезд из страны.

Передрук также отметил, что не вполне понятно, как эти требования должны выполняться на территории иностранного государства, как непонятно и то, кто должен за их выполнением следить. „Это вопрос к законодательству этого государства“, – сказал он. Юрист также напомнил, что запрет на вождение –

Запрет на управление транспортным средством может быть оспорен, если мужчина предоставит документы, подтверждающие, что он не явился в военкомат по уважительной причине. Перечень этих причин прописан в законе, однако он не является исчерпывающим. Россиянин, находящийся за границей, может в электронном виде предоставить документы о причине неявки. Юрист отметил, что у россиян, постоянно проживающих более 6 месяцев вне России, есть обязанность сняться с воинского учета, однако на практике это делали не все.

Так, живущий в другой стране российский мужчина может получить повестку, например, в электронном виде через портал „Госуслуги“. И если повестка размещена в специальном реестре, то она будет считаться врученной через семь дней после появления в этом реестре. Ограничение управления транспортным средством, по словам юриста, означает, что в течение некоторого времени правами нельзя пользоваться.

Если повестку не смогли вручить одним из указанных выше способов, она будет считаться врученной в течение 7 дней с даты ее размещения в Едином реестре повесток.

Однако важно учитывать, что в настоящий момент оповещение граждан в электронном виде невозможно, поскольку не принят соответствующий Проект постановления Правительства РФ. Кроме того, сейчас отсутствует информационная инфраструктура, поэтому пока что Реестр повесток также не функционирует.

2. Какие обязательства получение повестки накладывает на граждан РФ с внж за рубежом?

Если гражданин РФ постоянно (более 6 месяцев) проживает за границей, то он обязан сняться с воинского учета, и в таком случае он не подлежит призыву на военную службу, следовательно, ему не могут направить повестку.

Однако если гражданин РФ находится за границей меньший срок, например, в отпуске или в гостях, а в этот момент ему направляют повестку и, к примеру, публикуют ее в Реестре повесток (после его запуска), то в таком случае в отношении гражданина в России могут быть приняты различные ограничения: от запрета на регистрационные действия в отношении различного имущества и до отказа в заключении кредитного договора и управления транспортным средством. Если гражданин призывник (в возрасте от 18 до 27 лет), то в таком случае ему также запрещается выезд за границу, а это, в свою очередь, может стать основанием для получения нового российского загранпаспорта.

Поэтому если гражданин, временно находясь не в России, получил повестку, ему стоит уведомить военный комиссариат о невозможности явиться, объяснив это отсутствием в России и приложив подтверждающие документы. Военный комиссариат может признать, что неявка по повестке была следствием уважительной причины, после чего ограничения будут сняты.

3. Могут ли призвать граждан РФ, постоянно проживающих или родившихся и живущих в Эстонии?