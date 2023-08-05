Запрет на вождение для уклонистов коснется и находящихся в Эстонии граждан РФ
С 11 июля в России начал действовать порядок, согласно которому могут ограничивать водительские права граждан, не явившихся по повестке в военкомат. По словам юристов, это касается и пребывающих за рубежом граждан России. Каким образом это затронет жителей Эстонии, имеющих гражданство РФ, узнавала „МК-Эстония“.
В России с 11 июля начал действовать порядок ограничения водительских прав для уклонистов: те, кто не придет в военкомат по повестке по истечении установленного законом срока, получат запрет на управление транспортным средством. Ограничение снимут при явке в военкомат или если водитель сумеет доказать, что являться туда не обязан.
Соответствующий приказ был опубликован в „Российской газете“. Согласно документу, решение об ограничении будет внесено в Единый реестр воинского учета. После этого информация о военнообязанном будет внесена в базу ГИБДД в течение суток.
Пока нет универсального решения
Власти Эстонии осведомлены об изменениях в российском законодательстве, но ситуацию пока комментируют сдержанно.
В Департаменте полиции и погранохраны сообщили, что знают о нововведениях, но на данном этапе не будут оценивать влияние российских законодательных новшеств, поскольку еще слишком рано говорить о том, как будут осуществлять на практике проверку действующих водительских прав граждан России после вступления в силу всех изменений.
Ведомство намерено рассмотреть вопрос, когда будет доступна более подробная информация, – возможно, это произойдет в августе. Однако уже сейчас можно сказать, что, если водитель с недействительными правами попадется полиции, его может ожидать такое же наказание, какое полагается за еду без прав. Размер штрафа составляет от 3 до 300 штрафных единиц (одна штрафная единица составляет 4 евро), таким образом, физическому лицу можно назначить штраф в размере от 12 до 1200 евро.
Заведующий службой водительских прав Службы дорожного движения Транспортного департамента Тийт Полль говорит, что для проверки действительности российского водительского удостоверения не существует известного универсального веб-решения, которое Транспортный департамент может использовать.
„Известно, что Россия ограничила использование своего веб-сайта проверки действительности водительских прав за пределами России. Поэтому мы не можем быстро проверить действительность российского водительского удостоверения“, – сказалл Полль.
Обладатели водительских удостоверений российского образца, находящиеся в Эстонии, вероятно, в свете этих новшеств поспешат заменить их на права
европейского образца. По словам представителя Транспортного департамента, порядок замены документов не менялся. Всю необходимую информацию по этому вопросу можно найти на сайте ведомства, в т. ч. на русском языке: https://transpordiamet.ee/ru/voditelskoe-udostoverenie-inostrannogo-gosudarstva
„Следует учитывать, что, если у нас возникнут сомнения в действительности водительского удостоверения или категорий на нем, мы направим запрос в российский орган, выдавший его, и не обменяем водительское удостоверение, пока не получим подтверждение, что оно подходит для обмена“, – подчеркнул чиновник.
Как долго гражданин РФ, приехавший в Эстонию, может пользоваться российскими водительскими правами, зависит от того, прибывает ли человек в Эстонию в качестве туриста или остается здесь жить. В первом случае срок действия не ограничен, во втором – 12 месяцев.
Как эти требования будут выполнять?
„Мы признаем действующее водительское удостоверение, выданное Российской Федерацией, исходя из международной конвенции, и если у дорожной полиции в Эстонии нет информации, что данное удостоверение не является действительным и право на вождение отозвано, то никаких мер к водителям применяться не может, – говорит юрист Данил Липатов, руководитель юридического бюро Progressor. – Если формально документ действующий, значит он будет акцептирован. Каким образом российская сторона будет передавать информацию о том, что ряд удостоверений был аннулирован, зависит от механизмов взаимодействия между странами“.
Санкт-Петербургский юрист Александр Передрук, имеющий опыт работы в области военно-гражданских отношений и сотрудничающий с различными правозащитными организациями, рассказал „МК-Эстонии“, что новый порядок распространяется и на россиян, проживающих за границей. Он напомнил, что Россия считает человека своим гражданином даже при наличии у него других гражданств, и этот закон может затрагивать права живущих за рубежом россиян.
Так, живущий в другой стране российский мужчина может получить повестку, например, в электронном виде через портал „Госуслуги“. И если повестка размещена в специальном реестре, то она будет считаться врученной через семь дней после появления в этом реестре. Ограничение управления транспортным средством, по словам юриста, означает, что в течение некоторого времени правами нельзя пользоваться.
Запрет на управление транспортным средством может быть оспорен, если мужчина предоставит документы, подтверждающие, что он не явился в военкомат по уважительной причине. Перечень этих причин прописан в законе, однако он не является исчерпывающим. Россиянин, находящийся за границей, может в электронном виде предоставить документы о причине неявки. Юрист отметил, что у россиян, постоянно проживающих более 6 месяцев вне России, есть обязанность сняться с воинского учета, однако на практике это делали не все.
Передрук также отметил, что не вполне понятно, как эти требования должны выполняться на территории иностранного государства, как непонятно и то, кто должен за их выполнением следить. „Это вопрос к законодательству этого государства“, – сказал он. Юрист также напомнил, что запрет на вождение –
это не единственное ограничение, которое может применяться к проигнорировавшему повестку призывнику. Например, на проживающих за рубежом российских граждан может повлиять запрет на выезд из страны.
Пять вопросов юристу
Александр Передрук, адвокат Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, правозащитник
1. Когда повестка считается доставленной?
С точки зрения действующего законодательства РФ, повестки могут быть вручены гражданам несколькими способами:
• лично в руки под подпись (повестка считается врученной с даты вручения);
• по почте заказным письмом по адресу места жительства или места пребывания гражданина. В этом случае повестка будет считаться врученной в день ее получения на почте или отказа от ее получения;
• в электронной форме. Повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете на „Госуслугах“.
Если повестку не смогли вручить одним из указанных выше способов, она будет считаться врученной в течение 7 дней с даты ее размещения в Едином реестре повесток.
Однако важно учитывать, что в настоящий момент оповещение граждан в электронном виде невозможно, поскольку не принят соответствующий Проект постановления Правительства РФ. Кроме того, сейчас отсутствует информационная инфраструктура, поэтому пока что Реестр повесток также не функционирует.
2. Какие обязательства получение повестки накладывает на граждан РФ с внж за рубежом?
Если гражданин РФ постоянно (более 6 месяцев) проживает за границей, то он обязан сняться с воинского учета, и в таком случае он не подлежит призыву на военную службу, следовательно, ему не могут направить повестку.
Однако если гражданин РФ находится за границей меньший срок, например, в отпуске или в гостях, а в этот момент ему направляют повестку и, к примеру, публикуют ее в Реестре повесток (после его запуска), то в таком случае в отношении гражданина в России могут быть приняты различные ограничения: от запрета на регистрационные действия в отношении различного имущества и до отказа в заключении кредитного договора и управления транспортным средством. Если гражданин призывник (в возрасте от 18 до 27 лет), то в таком случае ему также запрещается выезд за границу, а это, в свою очередь, может стать основанием для получения нового российского загранпаспорта.
Поэтому если гражданин, временно находясь не в России, получил повестку, ему стоит уведомить военный комиссариат о невозможности явиться, объяснив это отсутствием в России и приложив подтверждающие документы. Военный комиссариат может признать, что неявка по повестке была следствием уважительной причины, после чего ограничения будут сняты.
3. Могут ли призвать граждан РФ, постоянно проживающих или родившихся и живущих в Эстонии?
Нет, первоначальная постановка на воинский учет предполагает обязательную явку гражданина в военный комиссариат. Обязанность встать на воинский учет появляется у российских граждан в год достижения возраста 17 лет. Однако закон прямо предусматривает, что если гражданин постоянно проживает за границей, то не должен вставать на воинский учет, следовательно, если молодой человек, являясь гражданином России, проживает за рубежом, то он не встает на воинский учет и поэтому не может быть призван в вооруженные силы, и никакие ограничения (в том числе вышеупомянутые) в отношении него применяться в этой связи не могут.
Однако приехав в Россию для постоянного проживания, он должен будет встать на воинский учет и тогда может подлежать призыву на военную службу, если у него нет оснований для отсрочки или освобождения от военной службы.
4. Можно ли сняться с воинского учета в электронном виде?
Нет, сейчас это невозможно, однако есть множество примеров, когда с воинского учета снимают по доверенности через представителя.
5. Какие еще меры могут приниматься по отношению к проигнорировавшему повестку гражданину РФ?
Существуют временные меры, направленные на обеспечение явки по повестке, которые применяются только на территории России:
• запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого (специальный налоговый режим);
• приостановка регистрационных действий с движимым имуществом;
• запрет на государственную регистрацию транспортных средств;
• ограничение на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами;
• отказ в заключении кредитного договора, договора займа.
Кроме того, в определенных случаях за неявку по повестке без уважительных причин может грозить как административная, так и уголовная ответственности. Однако в этом случае имеет значение множество аспектов – состоит ли гражданин на воинском учете, должен он на нем состоять или нет, является ли он призывником или находится в запасе вооруженных сил и пр.
Пошаговая инструкция
Как поменять права?
Водительское удостоверение, выданное в России, действительно в Эстонии в течение 12 месяцев с момента переезда его владельца на постоянное проживание в Эстонию. Чтобы поменять российское водительское удостоверение на эстонское, следует:
1. Подготовить документы
Департамент транспорта Эстонии и полиция имеют право потребовать международное водительское удостоверение и его перевод, если водительское удостоверение не соответствует положениям конвенции. Для замены водительского удостоверения в бюро обслуживания следует представить:
• Документ, удостоверяющий личность;
• Действующую медицинскую справку. Медицинскую справку не нужно подавать, если в регистре дорожного движения имеются действующие данные о медицинской справке и состояние здоровья водителя не изменилось или если лицо, выдающее медицинские справки, представило данные в электронной форме. Медицинскую справку выдает семейный врач, врач по гигиене труда или дорожно-транспортная медицинская комиссия;
• Фотографию и подпись. В эстонском водительском удостоверении используются фотография и образец подписи из базы данных удостоверяющих личность документов или регистра дорожного движения. Фотография должна быть сделана не ранее пяти лет назад;
• Подлежащее замене водительское удостоверение. В случае, если водительское удостоверение не соответствует положениям конвенции, также международное водительское удостоверение и его перевод. Записи в водительских удостоверениях должны быть сделаны буквами латинского алфавита в печатном или рукописном виде или же транслитерированы латинским алфавитом;
• При необходимости – документ, подтверждающий постоянное проживание ходатайствующего в Эстонии. Обычно постоянное место жительства подтверждается данными Регистра народонаселения.
2. Подать ходатайство в Транспортный департамент
О получении эстонского водительского удостоверения может ходатайствовать лицо, которое переехало на постоянное место жительства в Эстонию и проживает в Эстонии не менее 185 дней в течение календарного года, или лицо, которое сможет подтвердить, что оно училось в Эстонии не менее шести месяцев. Право лица на управление транспортными средствами не должно быть приостановлено или признано недействительным, лицо не должно быть лишено права управления в выдавшем водительское удостоверение государстве или в Эстонии.
3. Уплатить пошлину
За выдачу эстонского водительского удостоверения (если для замены следует сдать экзамены, то и за них) следует уплатить государственную пошлину 26 евро.
4. При необходимости – сдать экзамен
Как правило, иностранное водительское удостоверение обменивают на эстонское без экзаменов. Для замены водительского удостоверения, с момента окончания срока действия которого прошло более 5 лет, следует сдать экзамены по теории и вождению.
5. Сдать старое удостоверение
Замененное водительское удостоверение (в том числе международное водительское удостоверение) нужно сдать в Транспортный департамент Эстонии. По просьбе лица Транспортный департамент может хранить сданное им водительское удостоверение иностранного государства до истечения срока его действия и выдать его лицу в обмен на эстонское водительское удостоверение.
Утерянное, украденное или уничтоженное водительское удостоверение не обменивается на эстонское.
Если на водительское удостоверение распространяются ограничения, которые не позволяют выдать ходатайствующему лицу равнозначное эстонское водительское удостоверение, то такой документ не обменивается.
Водительское удостоверение недействительно в Эстонии, если оно было выдано лицу, которое на момент получения удостоверения постоянно проживало в Эстонии. Такое водительское удостоверение можно обменять на эстонское после успешной сдачи экзаменов по теории и вождению, необходимых для получения права на управление транспортным средством.
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