Пенсионерке не хватает на еду и лекарства: как ей поможет соцотдел по месту жительства

Антонина Федоровна живет на шестом этаже. Муж несколько лет назад умер, единственная дочь за границей.

„Машинка у меня старенькая, – вздыхает пенсионерка. – И кто ж знал, что шланг протечет?“

Страховки на квартиру у нее не было. Когда случилось несчастье, и вода протекла к соседям, пенсионерка даже не думала, что будет нанесен такой огромный ущерб.

„Я пыталась с соседями договориться, но они сказали: „Антонина Федоровна, не волнуйтесь. Вы нам ничего не должны, у нас квартира застрахована“. Я было успокоилась, но в мае пришло письмо от их страховой фирмы, где с меня потребовали более 21 600 евро за их ремонт. Где я возьму такие деньжищи?“

Пенсионерка сходила на консультацию к бесплатному юристу, и тот помог ей написать письмо в фирму с просьбой, чтобы разбили сумму регрессионного требования на части. В итоге теперь Антонина Федоровна должна платить на протяжении четырех лет по 457 евро в месяц.

„Пенсии с апреля повысили, но все равно мне теперь катастрофически не хватает денег, – сетует она. – Заплатила за квартиру и свет – и живи как хочешь. На еду почти ничего не остается, а еще ведь надо купить лекарства! У дочери просить не буду, у нее у самой четверо детей и муж-алкоголик, она мне вряд ли сможет помочь…“

Соседка посоветовала ей сходить в соцотдел, рассказать о ситуации и попросить о помощи.

„Я сходила… Ой, лучше бы не ходила! – вздыхает пенсионерка. – Со мной там так неприятно разговаривали! Сидят там, кофе пьют и через губу отвечают“.

По ее словам, чиновница в соцотделе по месту жительства общалась с ней невежливо.

„Мне сказали читать всю информацию в интернете, – говорит Антонина Федоровна, – а где я его возьму? У меня и компьютера-то нет“.

Как поможет соцотдел?

„Очень жаль, что пенсионерка столкнулась с равнодушным отношением в районной управе и не получила вразумительных ответов на свои вопросы, – комментирует ситуацию вице-мэр Бетина Бешкина. – Таллинн предлагает людям с низким доходом ряд пособий и услуг, чтобы помочь им справляться с