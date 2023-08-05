Пенсионерке не хватает на еду и лекарства: как ей поможет соцотдел по месту жительства(12)
В редакцию „МК-Эстонии“ обратилась пенсионерка Антонина Федоровна (77), которая оказалась в непростой ситуации. „У меня потекла стиральная машинка, и я затопила соседей, – делится своей бедой она. – И теперь должна платить по 457 евро каждый месяц. Моя пенсия – 733, и мне катастрофически не хватает денег“. „МК-Эстония“ узнала, какая помощь ей положена и как может помочь пенсионерке соцотдел по месту жительства, если она оказалась в сложном финансовом положении?
Антонина Федоровна живет на шестом этаже. Муж несколько лет назад умер, единственная дочь за границей.
„Машинка у меня старенькая, – вздыхает пенсионерка. – И кто ж знал, что шланг протечет?“
Страховки на квартиру у нее не было. Когда случилось несчастье, и вода протекла к соседям, пенсионерка даже не думала, что будет нанесен такой огромный ущерб.
„Я пыталась с соседями договориться, но они сказали: „Антонина Федоровна, не волнуйтесь. Вы нам ничего не должны, у нас квартира застрахована“. Я было успокоилась, но в мае пришло письмо от их страховой фирмы, где с меня потребовали более 21 600 евро за их ремонт. Где я возьму такие деньжищи?“
Пенсионерка сходила на консультацию к бесплатному юристу, и тот помог ей написать письмо в фирму с просьбой, чтобы разбили сумму регрессионного требования на части. В итоге теперь Антонина Федоровна должна платить на протяжении четырех лет по 457 евро в месяц.
„Пенсии с апреля повысили, но все равно мне теперь катастрофически не хватает денег, – сетует она. – Заплатила за квартиру и свет – и живи как хочешь. На еду почти ничего не остается, а еще ведь надо купить лекарства! У дочери просить не буду, у нее у самой четверо детей и муж-алкоголик, она мне вряд ли сможет помочь…“
Соседка посоветовала ей сходить в соцотдел, рассказать о ситуации и попросить о помощи.
„Я сходила… Ой, лучше бы не ходила! – вздыхает пенсионерка. – Со мной там так неприятно разговаривали! Сидят там, кофе пьют и через губу отвечают“.
По ее словам, чиновница в соцотделе по месту жительства общалась с ней невежливо.
„Мне сказали читать всю информацию в интернете, – говорит Антонина Федоровна, – а где я его возьму? У меня и компьютера-то нет“.
Как поможет соцотдел?
„Очень жаль, что пенсионерка столкнулась с равнодушным отношением в районной управе и не получила вразумительных ответов на свои вопросы, – комментирует ситуацию вице-мэр Бетина Бешкина. – Таллинн предлагает людям с низким доходом ряд пособий и услуг, чтобы помочь им справляться с
повседневными задачами. Это, например, надбавка к пенсии, прожиточное пособие и пособие, зависящие от дохода“.
Если человеку или семье после оплаты коммунальных расходов не хватает средств на жизнь, у него есть право подать заявление о получении прожиточного пособия. Прожиточный минимум, установленный государством, составляет 200 евро в месяц на первого или единственного взрослого в семье, 160 евро – на каждого следующего, 240 евро – на ребенка. Если доходов не хватает на оплату жилья, недостающую сумму также компенсируют из прожиточного пособия.
Кроме того, житель Таллинна также может получить пособие, зависящее от дохода. Его можно получить с учетом разных обстоятельств: в основном на поддержание и восстановление здоровья, для приобретения вспомогательных средств, для оплаты кружков по интересам и занятий спортом для ребенка, а также при несчастных случаях и других чрезвычайных происшествиях.
При назначении пособия исходят из понятия расчетного порога дохода, то есть суммы, которая должна остаться у человека или семьи после покрытия расходов, связанных с оплатой жилья, и других обоснованных расходов. Эта сумма составляет 300 евро в месяц на одного члена семьи. Предел пособия составляет 250 евро на взрослого и 350 евро на ребенка в год.
Также пенсионерам по старости и нетрудоспособности в качестве универсального пособия раз в год выплачивают надбавку к пенсии. В этом году ее размер – 175 евро.
Полезно знать
Какие еще услуги предлагает Таллинн пенсионерам?
Таллинн предлагает пожилым людям также различные услуги, чтобы люди как можно дольше могли оставаться жить у себя дома:
Услуга по уходу на дому – для обеспечения самостоятельной и безопасной жизни в домашних условиях. Человеку помогают справиться с повседневными делами, если самостоятельно ввиду состояния его здоровья или социальных условий справиться с делами он не может.
Услуга социального надзора – для живущего дома пожилого человека или человека с особыми потребностями и членов его семьи. В доме получателя такой услуги устанавливают специальный датчик, который в непредвиденной ситуации (например, падение), когда человек не может позвать на помощь или открыть дверь помощнику, подает сигнал диспетчеру, который высылает на место помощь.
Социальный транспорт – предназначен для людей, чье состояние здоровья препятствует использованию личного или общественного транспорта. Цель услуги – помочь человеку с особыми потребностями воспользоваться общественными услугами или делать другие повседневные дела.
Пожилой человек также может участвовать в деятельности дневных центров, предлагающих возможность социальной активности, общения и участия в кружках по интересам. Также на месте можно пообедать по льготной цене, осуществить гигиенические процедуры и получить услуги сферы красоты.
О получении пособий и услуг можно ходатайствовать в социальном отделе при районной управе по месту жительства.
Консультация по вопросам долговых обязательств
Таллинн предлагает своим жителям бесплатные консультации по вопросам долговых обязательств, в ходе которых консультант расскажет вам о ваших правах и обязанностях и вместе с вами поищет способы уменьшить долги (например, составит график платежей) или ликвидировать их (например, предоставит реструктуризацию просроченных задолженностей). Это консультационная услуга, в рамках которой материальная помощь не оказывается.
Консультант помогает:
• при необходимости общаться с судебными приставами и кредиторами;
• подготовить необходимые заявления и документы;
• научиться грамотно распоряжаться средствами, чтобы избежать новых долгов (анализ доходов и расходов, составление семейного бюджета, управление финансами и т. д.);
• решить прочие проблемы, связанные с долгами.
Когда обращаться?
Если у вас или вашей семьи уже есть долг по квартплате, задолженность за телефон, кредит от частного лица или в банке (жилищный, учебный, малый кредит и т. д.), задолженность по кредитной карте, лизинг, платеж в рассрочку, налоговая задолженность, неоплаченные штрафы, пени и др., которые невозможно погасить.
Процесс оказания услуги
• Обратитесь в Таллиннский центр социальной работы и договоритесь о времени консультации.
• С собой необходимо взять документ, удостоверяющий личность, и документы по долговым обязанностям.
Контакты
Таллиннский центр социальной работы
Адрес: Männiku tee 92, Tuulemaa tn 6, Akadeemia tee 34, Mahtra tn 44
Телефон: 666 0886 (записаться можно с 9 до 16)
Эл. почта: volanoustaja@swcenter.ee
Время работы:
Пн. 10:00–19:00
Вт. 10:00–16:00
Ср. 10:00–19:00
Чт. 10:00–16:00
Пт. 10:00–16:00
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