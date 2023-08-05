ПРЯМОЙ ЭФИР | Виллу Вакра стал победителем таллиннского триатлона Ironman

В полно триатлоне Ironman представители Эстонии одержали двойную победу. Самым быстрым был Виллу Вакра, который преодолел дистанцию ​​за 8 часов 42 минуты 45 секунд. Яак Киммель, занявший второе место, проиграл ему четыре минуты и 27 секунд. Третье место занял Герман Алькала Ордонез из Испании.

Среди женщин первое место заняла представительница Швеции Лиса Херманссон, которая преодолела дистанцию за 9 часов 45 минуты 34 секунды. Второе место заняла представительница Великобритании Зои Смит - 9 часов 50 минуты 48 секунд. Представительница Эстонии Риин Буддел заняла третье место, преодолев дистанцию за 9 часов 56 минуты 01 секунды.

Полная дистанция гонки Ironman включает 3,8 км заплыва в озере Харку, 180 км езды на велосипеде по Таллинну и его окрестностям и 42,195 км бега.

На сегодняшнем Ironman Delfi TV также покажет прямую трансляцию с финиша, которая начнется в 14:30.

В Ironman 70.3 все дистанции нужно делить на два. Кроме того, будет отдельное командное мероприятие на дистанции 70,3, где каждый участник должен пройти одну область.

Помимо спортивных мероприятий, все участники, зрители и заинтересованные лица имеют возможность ознакомиться с выставкой IRONMAN EXPO, которая находится на втором этаже центра Rocca al Mare. На выставке EXPO можно найти как официальные фан-продукты IRONMAN Tallinn, так и партнеров мероприятия со своими торговыми палатками. EXPO работает до воскресенья в 19:00.

Команда организаторов IRONMAN Tallinn ожидает, что все присоединятся к участникам в эти выходные.

„Соревновательные дни длинные, и для спортсменов это вопрос самопреодоления, каждая пара рук и мотивирующий крик дают огромный заряд на трассе и дают силы работать до конца“, — сказал главный организатор соревнований Айн-Алар Юхансон.

„Ждем всех. В этом году трассы были спланированы так, чтобы участники получили как можно больше удовольствия“.