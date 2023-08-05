ФОТО | Таллиннский триатлон Ironman в самом разгаре

Полная дистанция гонки Ironman включает 3,8 км заплыва в озере Харку, 180 км езды на велосипеде по Таллинну и его окрестностям и 42,195 км бега.

На сегодняшнем Ironman Delfi TV также покажет прямую трансляцию с финиша, которая начнется в 14:30.

В Ironman 70.3 все дистанции нужно делить на два. Кроме того, будет отдельное командное мероприятие на дистанции 70,3, где каждый участник должен пройти одну область.

Помимо спортивных мероприятий, все участники, зрители и заинтересованные лица имеют возможность ознакомиться с выставкой IRONMAN EXPO, которая находится на втором этаже центра Rocca al Mare. На выставке EXPO можно найти как официальные фан-продукты IRONMAN Tallinn, так и партнеров мероприятия со своими торговыми палатками. EXPO работает до воскресенья в 19:00.

Команда организаторов IRONMAN Tallinn ожидает, что все присоединятся к участникам в эти выходные.

„Соревновательные дни длинные, и для спортсменов это вопрос самопреодоления, каждая пара рук и мотивирующий крик дают огромный заряд на трассе и дают силы работать до конца“, — сказал главный организатор соревнований Айн-Алар Юхансон.

„Ждем всех. В этом году трассы были спланированы так, чтобы участники получили как можно больше удовольствия“.

Велосипедная трасса IRONMAN Tallinn протяженностью 180 км состоит из трех кругов по 60 км, а беговая дисциплина длиной 42,2 км состоит из четырех кругов по дороге с легким движением между Рокка-аль-Маре и Штромкой.

„На воскресной дистанции IRONMAN 70.3 участникам необходимо преодолеть 90-километровую велосипедную дистанцию ​​и 21,1-километровую дистанцию ​​бега за два круга“, — отметила руководитель проекта Айре Вескимяэ. „Лучше всего присоединиться к спортсменам в центре соревнований перед центром Rocca al Mare или на дороге, ведущей к пляжу Штромка“, — предложил Вескимяэ.

Дополнительную информацию о Ironman Tallinn можно найти здесь.

Здесь вы сможете увидеть изображение с финишной камеры с 14:30:

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