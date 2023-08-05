Жертва мошенников в Marketplace: привычка делать несколько дел одновременно может дорого вам обойтись

Только за последние полгода жертвами мошенников стали более 500 жителей Эстонии, у которых посредством разных схем выманили более 3 миллионов евро.

Опытный пользователь

Пирет столкнулась с мошенничеством в Интернете впервые. По ее словам, и среди ее знакомых никто никогда в похожей ситуации не оказывался. Сама Пирет поделилась своей историей с друзьями и знакомыми сразу же после происшествия, и этим помогла предотвратить как минимум еще один случай мошенничества. „После того, как я поделилась с подругой произошедшим со мной, уже на следующий день она написала мне с благодарностью, потому что если бы она не узнала о моем недавнем опыте, то скорее всего бы тоже попалась. В ее случае это были мошенники с другой схемой - она получила SMS о посылке якобы от Omniva, - однако история, услышанная от меня накануне, помогла ей сохранить бдительность“, - делится Пирет, которая захотела рассказать свою историю именно для того, чтобы предупредить людей и призвать их быть очень внимательными при любом общении в сети или по телефону, если оно вызывает хотя бы малейшие сомнения.

До того, как Пирет столкнулась с мошенничеством, она уже много раз успешно продавала и покупала вещи на Marketplace. Однако мошенники, как водится, появляются неожиданно.

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