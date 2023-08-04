ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (527-й день) | Reuters: РФ тратит на оборону треть всех запланированных расходов. Названы новые цифры российских потерь

Польша просит у ЕС 1 млрд евро для экспорта украинского зерна. Варшава предоставила Еврокомиссии расчеты инвестиций, необходимых для увеличения экспорта зерна и другой сельхозпродукции из Украины через Польшу. Как сообщает польское информагентство PAP, ознакомившееся с соответствующими документами, общий объем инвестиций составляет 1 миллиард евро.

Украина и США начали переговоры о двустороннем соглашении по гарантиям безопасности Киеву. „Символично, что именно Соединенные Штаты Америки - наш крупнейший стратегический партнер - стали первой страной, с которой Украина начала этот процесс. Таким образом мы создаем успешную модель и для других партнеров“, - заявил возглавляющий делегацию официального Киева руководитель Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак.

С начала полномасштабного вторжения Россия запустила по Украине по меньшей мере 1961 беспилотник типа Shahed. Об этом сообщил в очередном видеообращении к согражданам Владимир Зеленский. По его словам, значительную часть дронов удалось сбить.

В заявлении министерства, которое передают российские агентства, говорится, что десять беспилотников были сбиты, а три — „подавлены“ средствами радиоэлектронной борьбы.

Издание „Медиазона“ совместно с Русской службой BBC и командой волонтеров подтвердили гибель 29 217 российских военнослужащих в Украине с начала полномасштабной войны (в это число не входят те, кто воевал в составе подразделений самопровозглашенных „ДНР“ и „ЛНР“). В частности, только за последний месяц им удалось установить гибель 1800 человек; однако не у всех военных, чью смерть подтвердили в последний месяц, указана дата гибели.

BBC обращает внимание на то, что начиная с первых недель контрнаступления ВСУ фиксируется существенный рост потерь среди российских офицеров - особенно старшего звена. С начала контрнаступления, по подсчетам журналистов, Россия потеряла в Украине 2306 офицеров, в том числе 854 элитных специалиста командного звена, по меньшей мере двух генералов, 10 полковников, 8 подполковников и 14 майоров (в это число не входят 13 военных летчиков, погибших в ходе противостояния российской армии с ЧВК 'Вагнер' на территории России в конце июня).

В Херсоне вновь обстреляна больница Карабелеша, сообщает Минздрав Украины. Снаряды попали во внутренний двор, пострадало здание морга, выбиты окна и двери. Работники и пациенты успели спуститься в укрытие, обошлось без пострадавших. 50-летний мужчина получил ранения в результате российского авиаудара по селу Одрадокаменка Херсонской области, сообщила пресс-служба Херсонской областной военной администрации. По данным местных властей утром на село были сброшены две управляемые авиабомбы, повреждены по меньшей мере пять жилых домов.

Сотрудники Агентства внутренней безопасности (ABW) Польши задержали очередного, 16-го по счету, подозреваемого участника российской шпионской сети, сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминьский.