ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (527-й день) | Reuters: РФ тратит на оборону треть всех запланированных расходов. Названы новые цифры российских потерь
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Военно-морскую базу в Новороссийске атаковали два морских дрона, сообщило утром Минобороны РФ. По утверждению ведомства, безэкипажные катера в районе села Мысхак были уничтожены.
В результате ночной атаки на военно-морскую базу в Новороссийске получил повреждения десантный корабль „Оленегорский горняк“, сообщили источники BBC News Украина в СБУ.
В Службе безопасности Украины также сообщили, что операция была проведена совместно с ВМС.
Официально Киев не брал на себя ответственность за атаку.
В телеграм-каналах российских блогеров появилось видео идущего на буксире и накренившегося на бок корабля. Украинские СМИ публикуют кадры, снятые, как утверждается, надводным дроном, атаковавшим „Оленегорский горняк“.
Министерство обороны России утверждает, что этой ночью над Крымом были сбиты 13 украинских беспилотников самолетного типа.
В заявлении министерства, которое передают российские агентства, говорится, что десять беспилотников были сбиты, а три — „подавлены“ средствами радиоэлектронной борьбы.
Пострадавших и разрушений, как утверждает министерство, нет.
С начала полномасштабного вторжения Россия запустила по Украине по меньшей мере 1961 беспилотник типа Shahed. Об этом сообщил в очередном видеообращении к согражданам Владимир Зеленский. По его словам, значительную часть дронов удалось сбить.
Украина и США начали переговоры о двустороннем соглашении по гарантиям безопасности Киеву. „Символично, что именно Соединенные Штаты Америки - наш крупнейший стратегический партнер - стали первой страной, с которой Украина начала этот процесс. Таким образом мы создаем успешную модель и для других партнеров“, - заявил возглавляющий делегацию официального Киева руководитель Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак.
Польша просит у ЕС 1 млрд евро для экспорта украинского зерна. Варшава предоставила Еврокомиссии расчеты инвестиций, необходимых для увеличения экспорта зерна и другой сельхозпродукции из Украины через Польшу. Как сообщает польское информагентство PAP, ознакомившееся с соответствующими документами, общий объем инвестиций составляет 1 миллиард евро.
Издание „Медиазона“ совместно с Русской службой BBC и командой волонтеров подтвердили гибель 29 217 российских военнослужащих в Украине с начала полномасштабной войны (в это число не входят те, кто воевал в составе подразделений самопровозглашенных „ДНР“ и „ЛНР“). В частности, только за последний месяц им удалось установить гибель 1800 человек; однако не у всех военных, чью смерть подтвердили в последний месяц, указана дата гибели.
BBC обращает внимание на то, что начиная с первых недель контрнаступления ВСУ фиксируется существенный рост потерь среди российских офицеров - особенно старшего звена. С начала контрнаступления, по подсчетам журналистов, Россия потеряла в Украине 2306 офицеров, в том числе 854 элитных специалиста командного звена, по меньшей мере двух генералов, 10 полковников, 8 подполковников и 14 майоров (в это число не входят 13 военных летчиков, погибших в ходе противостояния российской армии с ЧВК 'Вагнер' на территории России в конце июня).
В Херсоне вновь обстреляна больница Карабелеша, сообщает Минздрав Украины. Снаряды попали во внутренний двор, пострадало здание морга, выбиты окна и двери. Работники и пациенты успели спуститься в укрытие, обошлось без пострадавших. 50-летний мужчина получил ранения в результате российского авиаудара по селу Одрадокаменка Херсонской области, сообщила пресс-служба Херсонской областной военной администрации. По данным местных властей утром на село были сброшены две управляемые авиабомбы, повреждены по меньшей мере пять жилых домов.
Сотрудники Агентства внутренней безопасности (ABW) Польши задержали очередного, 16-го по счету, подозреваемого участника российской шпионской сети, сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминьский.
Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект о расширении границ призывного возраста. Согласно законам, верхней планки призывного возраста на срочную службу повышается на три года - с 27 до 30 лет, при этом нижняя граница призывного возраста осталась на прежнем уровне - 18 лет. Законопроект об уголовной ответственности за уклонение от призыва на службу по мобилизации внесут на рассмотрение в Госдуму осенью 2023 года, заявил в интервью „Парламентской газете“ глава парламентского комитета по обороне Андрей Картаполов.
Служба безопасности Украины (СБУ) утверждает, что Россия намерена использовать боевиков ЧВК „Вагнер“ для вовлечения Беларуси в войну и готовит для этого масштабную провокацию с диверсией на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе.
По версии СБУ, сотрудники российских спецслужб и военные под видом „украинских диверсантов“ планируют теракт на заводе, после чего власти в Москве намерены обвинить в произошедшем Киев, чтобы попытаться втянуть Минск в войну.
CNN со ссылкой на четыре источника в администрации США сообщает о том, что Владимир Путин намерен затянуть войну в Украине до президентских выборов в конце 2024 года. Путин надеется, что на этих выборах победит Дональд Трамп — или, возможно, другой республиканец, который не будет так активно помогать Украине. Это приведет к тому, что позиции России на потенциальных переговорах станут сильнее.
„Путин знает, что Трамп ему поможет. Как знают это и украинцы, и наши европейские партнеры, — говорит один из источников CNN. — Поэтому хотя мы не видели ничего в явном виде на этот счет, но все думают об этом“.
На названный европейский дипломат сказал CNN, что именно попытка переждать войну в Украине до выборов в США „и является планом Путина“.
Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй посетит Джидду для переговоров по Украине, сообщило Министерство иностранных дел Китая в пятницу.
Китай готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы и дальше играть конструктивную роль в продвижении политического решения кризиса в Украине, заявил официальный представитель китайского МИД.
О подготовке саммита о мирном урегулировании войны в Украине, который пройдет 5–6 августа в Саудовской Аравии, стало известно на прошлой неделе. По данным Wall Street Journal, в саммите в Джидде примут участие представители Украины, развивающихся стран и государств Запада. России в числе приглашенных не будет, сказано в публикации.
С начала года Россия потратила на оборону около 5,59 трлн рублей — при том, что на весь год на эти цели в бюджете было заложено 4,98 трлн ($54 млрд), пишет агентство Reuters со ссылкой на правительственный документ.
По данным агентства, в документе представлена новая оценка ежегодных расходов на оборону в размере 9,7 триллиона рублей (более 100 млрд долларов). Это составляет треть от общего целевого показателя расходов в 29,05 триллиона рублей.
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