Эстонская военная разведка: вагнеровцы не стали „личным инструментом“ Лукашенко
За неделю больших изменений в конфигурации линии фронта не произошло. Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) атаковали в основном на линии Купянск – Сватово – Кременная, в районе Бахмута и на рубеже Донецк – Авдеевка. Россияне добились минимальных успехов, говорится в оперативной сводке Разведывательного центра Сил обороны Эстонии о боевых действиях в Украине
Вероятно, в ближайшее время ВС РФ не смогут совершить решительного прорыва украинской обороны. Поэтому россияне пытаются истощить экономику и население Украины ударами дронов и ракет.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) добились ограниченных успехов под Бахмутом и на юге в районе Орехова и Великой Новоселовки. Тем не менее, надежных подтверждений прорыва первой линии российской обороны до сих пор не имеется. Украинцы продолжают бить по важным логистическим объектам россиян с целью затруднения снабжение фронтовых частей.
Например, 29 июля был поврежден железнодорожный мост через Чонгар – он имеет большое значение, поскольку по нему пополняется и снабжается группировка войск в Запорожье. Кроме того, по этому мосту поступают грузы через сухопутный коридор в Крым. Опираясь на данные из открытых источников, можно предположить, что Россия сможет восстановить мост спустя несколько дней. На Керченском мосту продолжаются ремонтные работы, они приводят к заторам и пробкам. Несмотря на приоритетный статус военных перевозок, повреждения этих мостов могут повлиять на снабжение и получение пополнений подразделениями ВС Рф.
В середине июля группа „Вагнера“ начала перебираться в палаточный лагерь в центре Республики Беларусь (РБ) рядом с селом Цели. Основной контингент прибыл на место в середине месяца. Впрочем, вероятно, численность группировки еще увеличится. Предположительно, в Целях располагается около 5000 бойцов группы „Вагнера“ – по численности примерно половина личного состава сухопутных сил ВС РБ, который насчитывает 12 000 человек. Впрочем, вагнеровцы лишились тяжелой техники, оружия и тыловой базы. Поэтому вероятность конвенционального наступления с территории Беларуси против Украины силами группы „Вагнера“ крайне маловероятна.
Судя по всему, подразделения „Вагнера“ начали обустройство полигона в Осиповичах, что недалеко от Целей. Постоянный приток живой силы и строительство объектов, необходимых для проведения боевой подготовки, говорят в пользу долгосрочного присутствия группы „Вагнера“ в Белоруссии.
Часть контингента вагнеровцев привлекли в качестве инструкторов как внутри ВС РБ, так и во внутренних войсках. И хотя ранее Александр Лукашенко говорил об обучении исключительно войск специального назначения, на деле подготовку получают различные подразделения. Занятия касаются тактики, медицины, навыков обращения с оружием и других тем. Вероятно, это следствие попытки найти занятие бойцам группы „Вагнера“. Однако, инструкторами работает ничтожная часть контингента вагнеровцев.
Оклады личного состава группы „Вагнера“ во много раз превышают зарплаты высших офицеров ВС РБ. Учитывая прочие расходы и численность контингента вагнеровцев, меловероятно, что Белоруссия способна содержать данную частную военную компанию. Экономическое положение Беларуси оставлять желать лучшего, а в результате санкций страна находится в экономической зависимости от России. Поэтому вероятно, что группа „Вагнера“ все еще зависит от Кремля и ее будущее туманно.
Исходя из вышесказанного, судя по всему, вагнеровцы не стали „личным инструментом“ Лукашенко. Россия сохраняет коммерческие интересы в Африке, проводником которых выступает группа „Вагнера“ – замены ей пока нет. Вдобавок, вполне вероятно, что Лукашенко видит в присутствии вагнеровцев на территории РБ возможности для зарабатывания денег.