Эстонская военная разведка: вагнеровцы не стали „личным инструментом“ Лукашенко

Вероятно, в ближайшее время ВС РФ не смогут совершить решительного прорыва украинской обороны. Поэтому россияне пытаются истощить экономику и население Украины ударами дронов и ракет.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) добились ограниченных успехов под Бахмутом и на юге в районе Орехова и Великой Новоселовки. Тем не менее, надежных подтверждений прорыва первой линии российской обороны до сих пор не имеется. Украинцы продолжают бить по важным логистическим объектам россиян с целью затруднения снабжение фронтовых частей.

Например, 29 июля был поврежден железнодорожный мост через Чонгар – он имеет большое значение, поскольку по нему пополняется и снабжается группировка войск в Запорожье. Кроме того, по этому мосту поступают грузы через сухопутный коридор в Крым. Опираясь на данные из открытых источников, можно предположить, что Россия сможет восстановить мост спустя несколько дней. На Керченском мосту продолжаются ремонтные работы, они приводят к заторам и пробкам. Несмотря на приоритетный статус военных перевозок, повреждения этих мостов могут повлиять на снабжение и получение пополнений подразделениями ВС Рф.

В середине июля группа „Вагнера“ начала перебираться в палаточный лагерь в центре Республики Беларусь (РБ) рядом с селом Цели. Основной контингент прибыл на место в середине месяца. Впрочем, вероятно, численность группировки еще увеличится. Предположительно, в Целях располагается около 5000 бойцов группы „Вагнера“ – по численности примерно половина личного состава сухопутных сил ВС РБ, который насчитывает 12 000 человек. Впрочем, вагнеровцы лишились тяжелой техники, оружия и тыловой базы. Поэтому вероятность конвенционального наступления с территории Беларуси против Украины силами группы „Вагнера“ крайне маловероятна.