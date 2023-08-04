„Безапелляционное“ падение. Что происходит с рублем?

Рубль дешевеет по сути с начала года. Евро и доллар укрепились по сравнению с началом января примерно на 35%.

При этом с конца мая падение особенно ускорилось — примерно тогда же рубль начал опускаться до уровней весны 2022 года.

„Российский рубль падает безапелляционно. Никакого сопротивления обширной девальвации нацвалюты не оказывается“, — констатируют аналитики из БКС. Рубль не реагирует даже на рост цен на нефть, добавляют они.

Падение рубля — это долгосрочная тенденция, которая отражает ситуацию в российской экономике, уверены экономисты, опрошенные Би-би-си. Вряд ли рубль может вновь стать таким же крепким, как прошлым летом — тогда ситуация была противоположной.

Фундаментальная слабость

„Курс рубля начал падать с декабря 2022 года. Эта траектория определяется тем, что был введен потолок цен на российскую нефть, сокращались объемы экспорта в физическом выражении и на этом фоне еще восстанавливался импорт“, — объясняет главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Фактически она говорит о торговом балансе России. На курс рубля влияют различные финансовые потоки. Если в страну поступает больше валюты, чем из нее вывозится, то рубль укрепляется — именно это происходило летом прошлого года. Тогда еще не было введено санкций на торговлю российской нефтью, а цены на нее были высокими. А вот валюту из страны почти не вывозили — во многом из-за жестких требований со стороны ЦБ и резкого падения импорта после начала войны.

Сейчас ситуация как раз противоположная. Импорт растет — за него приходится платить в валюте. Экспорт же, наоборот, сократился из-за санкций.

„Здесь все довольно просто: меньше валюты приходит в страну“, — поясняет главный экономист „Эксперт РА“ Антон Табах. Правда, он связывает это не столько с потолком цен на нефть, про который, по его словам, „все уже стали забывать“. Табах считает, что сказались в целом менее комфортные цены на энергоносители и другой экспорт этого года.