„Без паники, пожалуйста“ – в Нарве закрывается известный ресторан Rondeel(24)
Ресторан Rondeel, работающий при Нарвском музее и для многих являющийся его неотъемлемой частью, 14 августа закроет свои двери. Возобновит ли он свою работу в следующем году – неизвестно. Это решение будет принимать Совет музея в начале 2024 года. Сотрудники музея понимают, что приняли непопулярное решение. Руководитель музея Мария Сморжевских-Смирнова написала комментаторам новости в интернете: „Пожалуйста, без паники!“. Но она, похоже, началась. История ресторана давняя – работает он с открытия музея, которое было в 1987 году.
Rondeel хорошо знают туристы и любят горожане. Осенью, зимой и весной, по планам руководства музея, они будут экономить. Останется отопление, которое отключить нельзя, а все остальные расходы прекратятся.
„Мы сейчас оперативно все завершаем, стараемся сделать это грамотно, например, меню сократили до одной страницы, новых инвестиций в оборудование уже не делаем“, – рассказала корреспонденту RusDelfi Дарья Боярова, руководитель отдела маркетинга Нарвского музея.
По словам Дарьи, к большему сожалению, ремонт музея, который сейчас находится в интенсивной стадии, отнял у ресторана уличную галерею. А она украшала Rondeel. В летний сезон галерея была открыта и привлекала клиентов. Сейчас на этом „балконе“ лежат могильные плиты знаменитых горожан и рыцарей из древних захоронений церквей. Крыша галереи протекает. Стулья стоят под слоем пыли. Рядом идет ремонт, и в замке все время что-то шумит: работают перфораторы и подобное оборудование.
„Шум, пыль – это, конечно, не нравится клиентам, туристы к нам в ресторан заходят, а вот нарвитяне, которые могут выбрать любой ресторан в городе, стали избегать нас, – объясняет ситуацию Михаил Дузенко, руководитель отдела продаж музея. – Если бы они остались, то ситуация бы осталась стабильной“.
Михаил говорит, что июнь они хорошо отработали, по июлю статистики пока нет, но групп было много, скорее всего, цифры тоже будут радостными, а вот прогнозы на август и сентябрь их не радуют.
„Мы пообщались с представителем туристического кластера, который посмотрел свою статистику и подтвердил, что туристический поток снизился, – говорит Дузенко. – Нет никакой надежды, что туристы к нам поедут в необходимом объеме, по крайней мере в ближайшее время“. Поэтому, по мнению Михаила, нет смысла затягивать работу ресторана. Они доработают высокий сезон и с 14 августа закроются.
На вопрос, есть ли вероятность, что откроются с началом следующего высокого сезона, Михаил говорит, что сейчас ответить не может. Это решит совет музея, когда будет аналитика по прошедшему году и будут прогнозы по туристическому потоку на следующий год. Он не исключает возможность, что музей начнет работать с компанией, которая станет оператором услуги питания, а не сам музей будет заниматься рестораном.
„Часто музеи сотрудничают с компаниями-операторами, которые лучше разбираются в ресторанном бизнесе, – говорит Дарья Боярова. – Это известная практика. Музей занимается исследовательской работой, популяризацией культуры и исторического наследия, ресторан не является основной деятельностью. Это большая работа – вести ресторан, для нее нужна профессиональная команда. А это значительные расходы. Если они в высокий сезон не покрываются, то появляется минус в бюджете“.
Руководитель музея Мария Сморжевских-Смирнова считает, что возможности есть разные. В том числе она не исключает, что часть помещений ресторана они отдадут в будущем сезоне для экспозиции музея. Например, покажут наконец-то замечательную утварь. „Ее много у нас в фондах, но негде ее экспонировать“, – говорит Мария Сморжевских-Смирнова.
Дарья Боярова также напоминает, что почти все в рестораном бизнесе сейчас сталкиваются с проблемами с доставкой, на всех негативно влияет инфляция. „Ресторанный бизнес не выглядит так, как он выглядел до ковида, даже уверенные в себе компании меняют концепцию работы, некоторые закрывают залы для обслуживания гостей, оставляют только доставку“, – комментирует Дарья .
„Мы законсервируем ресторан на время, – объясняет ситуацию Дузенко. – Это нормально, многие музеи так работают – только летом, открываются только на высокий сезон“.
Сотрудников ресторана музей предупредил заранее. По трудовому договору работает только повар. Остальные – на договорах подряда.
„Ресторан – не основная деятельность музея, он не может быть в минусе, – комментирует положение дел руководитель музея Мария Сморжевских-Смирнова. – Никакой минус не должен покрываться деньгами налогоплательщиков. Нам лучше закрыться, чем уйти в минус и ждать, когда снова появится плюс“.
Она добавляет, что среди ресторанов и кафе Ида-Вирумаа есть такие, которые, например, имеют большой штат, но по регистру видно, что у них работают или волонтеры, или сотрудники с минимальной зарплатой. „Мы государственная организация, мы работаем открыто, у нас все официально и прозрачно, но это значит, что мы платим значительные налоги“, – заключает Мария Сморжевских-Смирнова.
Сотрудники музея понимают, что приняли непопулярное решение, которое вызовет возмущение у горожан, но, по словам Бояровой, оно лежит в плоскости стратегического планирования. По словам руководителя отдела маркетинга, совсем без питания они не оставят посетителей музея. В Северном дворе уже несколько лет открыто кафе. В нем есть напитки, легкие закуски, сладости. Работает в нем только один человек. Если будут массовые мероприятия, даже не в сезон, кафе будет работать. „Нас критикуют за сосиски в этом кафе, – говорит Дарья Боярова, – но что делать, если их любят. У нас тут были и салатики, и суп, и бутерброды с килькой, но они не пользовались успехом, а вот сосиски покупают с удовольствием“. К тому же в 2025 году в замке на территории Конвенского дома должно открыться новое кафе, которое включено в проект реконструкции.
„Некоторым кажется, что это катастрофическое решение, но мы просто аккумулируем энергию на другие наши проекты“, – добавляет Дарья.
„Надеяться на рентабельность ресторана в низкий сезон, который начнется уже в сентябре, на фоне 80% повышения цен на теплоэнергию и в разгар масштабных строительных работ на территории музея – это бездумно и безответственно, – резюмирует Мария Сморжеских-Смирнова. – Дождемся окончания стройки, откроем реновированный Западный двор и будем смотреть в будущее с оптимизмом. За последние два с половиной года ресторан обслужил рекордное количество туристических групп, провел множество интереснейших тематических лекций и мероприятий“.
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