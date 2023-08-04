Полиция предупредила желающих пойти на предстоящие концерты об опасности

На данный момент в полицию уже обратился человек, ставший жертвой мошенников, говорит веб-полицейский Ляэне-Харьюского отделения полиции Владлен Яковлев.

„Человек хотел купить билет себе на мероприятие, сделал перевод в 80 евро, но билета не получил. И когда он обратился в банк, выяснилось, что номер счета и имя не соответствовали друг другу. Таким образом выходит, что продавец выдавал себя за кого-то другого, деньги ушли на счет мошенника, и пострадавшая осталась без билета“, - сказал Яковлев.

Одна из популярных схем, которыми пользуются мошенники - это размножение электронного билета и продажа одного и того же билета сразу нескольким людям. В таком случае, на концерт попадет лишь один из обладателей билета - тот, кто пришел первым.

Поддельные билеты распространяются не только в социальных сетях, но и на мошеннических сайтах, предупредил Яковлев.

„Есть информация об одном, скорее всего, мошенническом сайте, который продает билеты на предстоящий концерт Weeknd. Этот сайт, ticfan.com, позиционирует себя как официальный дистрибьютор по продаже билетов на этот концерт. По заверению организатора мероприятия, этот сайт не имеет никакого отношения к официальной продаже билетов“, - сказал Яковлев.

Полиция не советует покупать билеты на мероприятия у незнакомых людей или на подозрительных сайтах, ведь лучше пропустить концерт любимой группы, чем стать жертвой мошенников.