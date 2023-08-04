В Литве более 1100 белорусов и россиян признаны угрозой национальной безопасности

Как сообщили литовскому „Дельфи“ в Департаменте миграции Литвы, с конца ноября 2022 года, когда от граждан России и Беларуси требовалось заполнить специальную анкету и изложить свое отношение к российской агрессии в Украине, 1 164 гражданина этих стран были признаны угрозой безопасности страны. Из них 910 белорусов, 254 россиянина.

По данным Департамента миграции, с ноября прошлого года в выдаче разрешения на временное проживание в Литве было отказано 337 гражданам Беларуси и 43 гражданам России, в смене такого документа отказали 121 белорусу и 46 россиянам, а ранее выданные разрешения были отозваны у 205 белорусов и 59 россиян. Паре белорусов и паре россиян было отказано в выдаче постоянного вида на жительства, а у 4 граждан Беларуси и 52 граждан России такие документы были отозваны.

241 белорус получил отрицательный ответ при подаче заявления на получение национальной литовской визы. Национальная виза не была выдана и 52 россиянам.

По данным Департамента миграции, при принятии этих решений сотрудничали и консультировались с Департаментом государственной безопасности (ДГБ), Службой охраны государственной границы и полицией.

С ноября прошлого года обязанность заполнять анкету распространяется на всех совершеннолетних граждан России и Беларуси при подаче ими ходатайств о выдаче или изменении документа, предоставляющего или подтверждающего право на проживание в Литве, выдаче нового разрешения на временное проживание или о выдаче национальной визы.

Иностранцы, заполняющие анкету, должны предоставить информацию о своем образовании, предыдущих местах работы, службе в вооруженных силах, деловых связях, контактах с государственными учреждениями стран, не входящих в НАТО или ЕС, а также изложить свое отношение к российской агрессии в Украине.

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