Новый приговор: Алексею Навальному дали 19 лет колонии „особого режима“

Заседание проходило в исправительной колонии № 6 во Владимирской области, где Навальный отбывает девятилетний срок.

Навальный рассказывал, что среди материалов дела об „экстремизме“ есть распечатка текста трека Моргенштерна „Навальный Леха“, а также упоминание одного из богатейших людей мира Уоррена Баффета. В справке следователя указано, что на криптокошелек Фонда борьбы с коррупцией были сделаны несколько платежей с кошелька, адрес которого начинался с символов „1PutinHuj“. С этого же кошелька однажды выполнили платеж Баффету.

В последнем слове Навальный говорил, что „каждому в России известно, что совершенно беззащитен тот, кто ищет справедливости в суде“, и „дело такого человека безнадежно“. Он отмечал, что Россия „сделала несколько больших прыжков, расталкивая всех вокруг, но потом поскользнулась и с грохотом, разрушая все вокруг, рухнула“, а сейчас „барахтается в луже то ли грязи, то ли крови, с переломанными костями“. По его мнению, рано или поздно Россия „снова поднимется“, и „от нас зависит, на что она будет опираться в будущем“.

Для того, чтобы в мир пришел новый человек, двое людей должны заранее согласиться с тем, что пойдут на какие-то жертвы. Нового человека придется рожать в муках, а потом проводить с ним бессонные ночи, а потом заводить с ним собаку. Потом гулять с этой собакой. И точно так же для того, чтобы родилась новая, свободная, богатая страна, у нее должны быть родители. Те, кто ее хочет. Кто ее ждет и кто готов идти на какие-то жертвы ради ее рождения. Понимая, что она того стоит. Вовсе не обязательно всем идти в тюрьму. Это скорее лотерея, и я вытянул такой билет. Но принести какую-то жертву, какое-то усилие должен сделать каждый“.

Официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано в своем заявлении, которое было опубликовано в пятницу, 4 августа, отметил, что Навальный был осужден за действия, „которые представляют собой законную политическую и антикоррупционную деятельность“.