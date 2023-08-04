Новый приговор: Алексею Навальному дали 19 лет колонии „особого режима“(194)
Московский городской суд на выездном заседании приговорил политика Алексея Навального к 19 годам колонии по делу об „экстремизме“. Об этом сообщает „Медиазона“. Отбывать наказание Навальный будет в колонии „особого режима“.
Заседание проходило в исправительной колонии № 6 во Владимирской области, где Навальный отбывает девятилетний срок.
Навальный прокомментировал приговор. Заявление оппозиционера опубликовано в его соцсетях.
„19 лет колонии особого режима. Цифра не имеет значения. Я отлично понимаю, что, как и многие политзаключенные, сижу пожизненный срок. Где пожизненность измеряется сроком моей жизни или сроком жизни этого режима. Цифра приговора не для меня. Она для вас. Вас, а не меня хотят испугать и лишить воли к сопротивлению. Вас вынуждают сдать без боя свою Россию банде предателей, воров и негодяев, захвативших власть. Путин не должен достичь своей цели. Не теряйте воли к сопротивлению“, — заявил Навальный.
Ране Навальный рассказывал, что среди материалов дела об „экстремизме“ есть распечатка текста трека Моргенштерна „Навальный Леха“, а также упоминание одного из богатейших людей мира Уоррена Баффета. В справке следователя указано, что на криптокошелек Фонда борьбы с коррупцией были сделаны несколько платежей с кошелька, адрес которого начинался с символов „1PutinHuj“. С этого же кошелька однажды выполнили платеж Баффету.
В последнем слове Навальный говорил, что „каждому в России известно, что совершенно беззащитен тот, кто ищет справедливости в суде“, и „дело такого человека безнадежно“. Он отмечал, что Россия „сделала несколько больших прыжков, расталкивая всех вокруг, но потом поскользнулась и с грохотом, разрушая все вокруг, рухнула“, а сейчас „барахтается в луже то ли грязи, то ли крови, с переломанными костями“. По его мнению, рано или поздно Россия „снова поднимется“, и „от нас зависит, на что она будет опираться в будущем“.
Для того, чтобы в мир пришел новый человек, двое людей должны заранее согласиться с тем, что пойдут на какие-то жертвы. Нового человека придется рожать в муках, а потом проводить с ним бессонные ночи, а потом заводить с ним собаку. Потом гулять с этой собакой. И точно так же для того, чтобы родилась новая, свободная, богатая страна, у нее должны быть родители. Те, кто ее хочет. Кто ее ждет и кто готов идти на какие-то жертвы ради ее рождения. Понимая, что она того стоит. Вовсе не обязательно всем идти в тюрьму. Это скорее лотерея, и я вытянул такой билет. Но принести какую-то жертву, какое-то усилие должен сделать каждый“.
Официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано в своем заявлении, которое было опубликовано в пятницу, 4 августа, отметил, что Навальный был осужден за действия, „которые представляют собой законную политическую и антикоррупционную деятельность“.
„Это показывает, насколько его боятся российские власти. Господин Навальный является еще одним примером продолжающихся систематических репрессий со стороны российских властей и их пренебрежения правами человека в отношении своих собственных граждан“, - написал Петер Стано.
Евросоюз призывает Россию выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и немедленно освободить Навального из тюрьмы. ЕС напоминает, что Россия по-прежнему обязана полностью выполнять решения ЕСПЧ, касающиеся нарушений прав человека, имевших место до 16 сентября 2022 года, когда Россия перестала соблюдать Европейскую конвенцию о правах человека.
Как напоминает „Медуза“, Алексей Навальный находится в заключении с начала 2021 года. В марте 2022-го его приговорили к девяти годам колонии по делу о мошенничестве и о неуважении к суду. По версии СК, он вместе со своими соратниками тратил на личные цели пожертвования, собранные на антикоррупционные расследования ФБК — при том, что фонд регулярно публиковал отчеты о расходовании собранных средств.