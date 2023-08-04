Новый приговор: Алексею Навальному дали 19 лет колонии „особого режима“

Заседание проходило в исправительной колонии № 6 во Владимирской области, где Навальный отбывает девятилетний срок.

Навальный прокомментировал приговор. Заявление оппозиционера опубликовано в его соцсетях.

„19 лет колонии особого режима. Цифра не имеет значения. Я отлично понимаю, что, как и многие политзаключенные, сижу пожизненный срок. Где пожизненность измеряется сроком моей жизни или сроком жизни этого режима. Цифра приговора не для меня. Она для вас. Вас, а не меня хотят испугать и лишить воли к сопротивлению. Вас вынуждают сдать без боя свою Россию банде предателей, воров и негодяев, захвативших власть. Путин не должен достичь своей цели. Не теряйте воли к сопротивлению“, — заявил Навальный.

Ране Навальный рассказывал, что среди материалов дела об „экстремизме“ есть распечатка текста трека Моргенштерна „Навальный Леха“, а также упоминание одного из богатейших людей мира Уоррена Баффета. В справке следователя указано, что на криптокошелек Фонда борьбы с коррупцией были сделаны несколько платежей с кошелька, адрес которого начинался с символов „1PutinHuj“. С этого же кошелька однажды выполнили платеж Баффету.

В последнем слове Навальный говорил, что „каждому в России известно, что совершенно беззащитен тот, кто ищет справедливости в суде“, и „дело такого человека безнадежно“. Он отмечал, что Россия „сделала несколько больших прыжков, расталкивая всех вокруг, но потом поскользнулась и с грохотом, разрушая все вокруг, рухнула“, а сейчас „барахтается в луже то ли грязи, то ли крови, с переломанными костями“. По его мнению, рано или поздно Россия „снова поднимется“, и „от нас зависит, на что она будет опираться в будущем“.