08.08.2023, 09:54
Пропавший в Нарве молодой человек найден мертвым(13)
ФОТО: | Delfi Meedia
В прошлую пятницу, 4 августа, полиция просила помощи в поисках пропавшего в Нарве 23-летнего Мухаммадали.
Близкие молодого человека сообщили в четверг утром в полицию, что не могут выйти с ним на контакт, последний раз они его видели 27 июля. Близкие были обеспокоены — они не знали, где находится молодой человек. По месту жительства в Нарве его не было.
Полиция просила всех, кто видел мужчину, позвонить по номеру 112.
Во вторник, 8 августа, поступило сообщение, что мужчина найден мертвым. Оснований подозревать преступление нет. Точные причины смерти установит вскрытие.
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