Правда ли, что на видеобаннере в Токио разместили надпись „Остановите Зеленского, остановите войну“?

На записи действительно показан токийский район Сибуя, однако в левой части видео заметен торговый центр Tokyu Toyoko, закрытый ещё в 2020 году. Согласно картам Google, здание было снесено не позднее 2022-го. Кроме того, в Сети имеется лишь один ролик, фиксирующий демонстрацию этой рекламы о войне и Зеленском, причём о ней не написали никакие англо- и японоязычные авторитетные СМИ. Это кажется маловероятным, поскольку Сибуя — один из самых оживлённых и популярных районов города.

Ролик завирусился не только на русском языке, но и на английском. Например, его выложили на развлекательном сайте 9gag, в TikTok, а также англоязычные Twitter-аккаунты, среди которых консервативное канадское СМИ The Post Millennial и Джексон Хинкль — американский блогер, придерживающийся пророссийской позиции (его твит набрал более 1 млн просмотров). В связи с этим на видео обратили внимание фактчекеры из Snopes и Newsweek.

Наши коллеги выяснили, что вирусная запись представляет собой отрывок из 108-минутного видео под названием „Ночная прогулка по Токио, Сибуя“ — его выложили на YouTube-канале Virtual Japan в октябре 2020 года. Однако в исходном ролике на экране здания демонстрируется не реклама со словами „Остановите Зеленского, остановите войну“, а изображения девушек и надписи на японском языке. Иными словами, кто-то отредактировал подлинное видео, добавив туда антиукраинский месседж.

Интересующий нас фрагмент начинается на временной отметке 21:20.

Вероятный первоисточник подделки — Telegram-канал „ТалипоV 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 🅉», где пост с роликом набрал более 57 000 просмотров и был опубликован 30 июля в 13:38 по московскому времени. Более ранних публикаций „Проверено“ обнаружить не смогло. В конце июня именно с этого канала начало распространяться фальшивое видео из Нью-Йорка, где якобы появился баннер со словами „Нет Зеленского — нет войны“. Тот фейк аналогичен рассматриваемому в этом разборе: кто-то изменил фрагмент видео, опубликованного на YouTube в 2021 году.

Итог: Фейк