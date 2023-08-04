04.08.2023, 13:04
Очередной ремонт! Теперь на улицах Соо и Вана-Каламая(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
В связи с проведением строительных работ перекресток улиц Соо и Вана-Каламая в период с 7 по 13 августа будет закрыт для движения. Временно изменится маршрут автобусной линии № 3 в направлении Рандла.
В направлении Рандла будут отменены остановки „Каламая“, „Кунгла“ и „Вольта“. Временная остановка „Линнахалль“ будет расположена возле перекрестка улиц Каласадама и Пыхья пуйестеэ. Помимо этого, автобус будет останавливаться на остановках „Каларанд“, „Леннусадам“, „Ноблесснери“ и „Мийнисадам“.
Пешеходы смогут пересекать перекресток, въезд автотранспорта в микрорайон Каламая организован по улицам Каларанна и Теллискиви. Местным жителям будет обеспечен доступ к домам, однако по мере выполнения работ путь может измениться.