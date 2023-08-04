Имеющие вид на жительство Эстонии граждане России и Беларуси смогут участвовать в Ironman, но под нейтральным флагом

„Из-за продолжающейся войны в Украине граждане России и Беларуси не будут допущены к старту IRONMAN Tallinn 2023 и IRONMAN 70.3 Tallinn. В виде исключения участники, имеющие вид на жительство в Эстонии (или в другой стране-члене Европейского союза), могут участвовать под нейтральным флагом“, — сказала порталу RusDelfi менеджер по маркетингу и коммуникациям Келли Вилдек.

В прошлом году Евгения Третьякова, заявившаяся на таллиннский Ironman, была отстранена от соревнований из-за российского гражданства: „Меня не допускают на IRONMAN Estonia потому что я русская!“ — писала тогда Евгения в Facebook. В итоге, впрочем, она все же смогла выйти на старт.

„Просто за час до пресс-конференции позвонил Айн (Айн - Алар Юхансон - главный организатор Ironman в Эстонии - прим. ред.) и сказал, что меня и всех остальных с российским паспортом и эстонским видом на жительство допускают до соревнований“, — сообщила тогда Евгения порталу RusDelfi.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт прокомментировал тогда данную ситуацию так: „Мы говорили на эту тему с организаторами. Местные жители, независимо от их гражданства, должны иметь доступ к мероприятиям, поэтому на данный момент этот вопрос снят с повестки. Любители, особенно местные жители, страдать от этого не должны.

Это общая проблема, которая заключается в том, что организаторы перестраховываются, чтобы в будущем не попасть под критику, как это часто случалось, а самый простой способ избежать проблемы - не задумываться над дифференциацией. Мы должны были обозначить свою позицию для организаторов: Таллинн поддерживает данное мероприятие, и мы считаем неприемлемым, если таллиннцы не будут допущены“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.