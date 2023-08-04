ВИДЕО | Финский автогонщик попал в серьезную аварию на „Ралли Финляндии“

Финский автогонщик не справился с управлением во время поворота и машина врезалась в дерево. К счастью, Лаппи и его штурман Янне Ферм не пострадали.

Однако из-за того, что машина была сильно повреждена, финскому экипажу пришлось закончить гонку.

Перед судьбоносным пятым спецучастком финн был на четвертом месте, уступая лидеру Калле Рованперя 9,2 секунды.

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