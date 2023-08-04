Скандал на женском ЧМ: тренер сборной Замбии трогал футболистку за грудь

Как сообщает The Guardian, инцидент произошел в прошлую пятницу, за два дня до матча группового этапа женского ЧМ против сборной Коста-Рики (3:1). Несколько игроков сборной видели, как Брюс Мвапе после тренировки трогал одну из футболисток за грудь.

Спортсменки не сообщали об инциденте до вылета сборной с турнира, поскольку опасались за свое будущее в сборной.

Сообщается, что об инциденте известно делегату ФИФА и президенту Футбольной ассоциации Замбии. В отношении Брюса Мвапе начато расследование ФИФА.

„ФИФА чрезвычайно серьезно относится к любым заявлениям о неправомерном поведении, у нас есть четкая процедура для любого футболиста, который хочет сообщить об инциденте. Мы можем подтвердить, что в отношении женской сборной Замбии была получена жалоба, и в настоящее время по ней проводится расследование. Мы не можем предоставить более подробную информацию о проводимом расследовании по очевидным соображениям конфиденциальности.

Любой, кто хочет сообщить о домогательствах в футболе, может сделать это через платформу конфиденциальной отчетности ФИФА, при этом вся информация обрабатывается в строжайшем секрете. В случае установления вины ФИФА применяет самые строгие из возможных санкций, включая пожизненное отстранение от футбола. Наш послужной список демонстрирует это“, – сообщил представитель ФИФА.

Перед началом чемпионата мира в отношении Брюса Мвапе было открыто расследование по подозрению в сексуальных домогательствах. Одна из футболисток сборной Замбии заявила, что интимные отношения тренера с футболистами являются в команде нормой. Также расследование начато в отношении тренера сборной U17 Калубы Кангва.

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