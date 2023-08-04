Новороссийск атаковали морские дроны — Минобороны России

Сначала в сетях появились сообщения о взрыве предположительно где-то к западу от Новороссийска. О нем написал, в частности, телеграм-канал „Супер Новости Новороссийска“.

„Доброй ночи. 04.08 в районе часа ночи в Южной Озереевке был какой-то громкий звук. Окна чуть не вылетели. Все соседи проснулись, не поняли что произошло“, — гласит запись.

Южная Озереевка — населенный пункт на берегу Черного моря в восьми километрах от Новороссийска. Там находится морской нефтеналивной терминал Каспийского трубопроводного консорциума.

Министерство обороны России официально подтвердило информацию об атаке морских дронов на Новороссийск.

Как передает российские агентства, министерство объявило, что в ночь на пятницу российскую военно-морскую базу попытались атаковать два украинских безэкипажных катера.

„В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы“, — цитируют агентства заявление министерства.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал в телеграм-канале, что пострадавших и разрушений в ходе атаки двух морских беспилотников на Новороссийск нет.

Новороссийск — главный российский порт на Черном море и военно-морская база. Он расположен в ста с небольшим километрах по прямой от Керченского пролива и Крымского моста, по которому Украина уже наносила удар морскими беспилотниками.

Напоминаем, что в условиях войны мы не можем оперативно проверять утверждения воюющих сторон.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .