ФОТО | Отт Тянак стартовал на „Ралли Финляндия“ с победы

Перед очередным этапом Калле Рованперя (Toyota) лидирует в общем зачете ЧМ, набрав 170 очков после восьми гонок. За ним следуют Эльфин Эванс (Toyota) 115, Тьерри Нёвиль (Hyundai) 112 и трехкратный победитель „Ралли Финляндии“ Отт Тянак (M-Sport), набравший 104 очка.

Помимо Тянака, в Rally2 участвуют другие представители Эстонии: Роберт Вирвес (Ford Fiesta) и Георг Линнамяэ (Hyundai i20).

В четверг был запланирован 3,5-километровый спецучасток Харью, который выиграл Тянак. Нёвиль уступил ему 0,6 секунды, а Рованперя — 0,7 секунды.

Общее таблица ралли после первого спецучастка:

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