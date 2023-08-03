ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (526-й день) | Сообщается о начале третьего этапа украинского контрнаступления. США предложили России гарантии по экспорту продовольствия

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США при возвращении России к зерновой сделке готовы гарантировать для нее безопасность экспорта продовольствия, передает РБК со ссылкой на Reuters.



По словам главы Госдепа, США готовы дать гарантии всем участникам сделки, в том числе России, если соответствующее решение будет принято Москвой, что те смогут безопасно экспортировать продовольствие.



Вместе с тем Блинкен подчеркнул, что заявления России о том, что санкции препятствуют экспорту продовольствия и удобрений, он считает некорректными. „Кремль утверждает, что разорвал сделку, потому что международные санкции ограничивали его экспорт сельскохозяйственной продукции. На самом деле из санкций прямо исключены продукты питания и удобрения. Фактически в то время, когда Россия отказалась от этой инициативы, она экспортировала больше зерна по более высоким ценам, чем когда-либо прежде“, — сказал Блинкен в ходе выступления на открытом заседании Совбеза ООН.



После прекращения действия сделки Минобороны России заявило, что страна будет считать все идущие в украинские порты суда потенциальными перевозчиками военных грузов. Государства, под флагами которых идут эти корабли, будут считаться вовлеченными в конфликт на стороне Киева, добавили в ведомстве. Украинское Минобороны также заявило, что будет рассматривать следующие в порты России суда как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками.



Россия не против зерновой сделки как таковой и может вернуться в нее, как только будут выполнены требования Москвы, заявлял президент Владимир Путин. В числе необходимых условий для продления сделки российские власти называли переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, отмену ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты, напоминает РБК.

