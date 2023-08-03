ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (526-й день) | Сообщается о начале третьего этапа украинского контрнаступления. США предложили России гарантии по экспорту продовольствия
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Украинская ПВО уничтожила „почти полтора десятка воздушных целей“, летевших этой ночью во время российской атаки беспилотников на Киев. Об этом сообщил в Telegram-канале начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. „Восьмая подряд атака барражирующих боеприпасов „Shahed“ по Киеву. И снова, как вчера, - атака массированная“, - подчеркнул Попко, добавив, что эта ночная воздушная тревога стала для города уже 820-й с начала полномасштабного вторжения России в Украину. По предварительным данным, в Киеве обошлось без жертв и разрушений.
За сутки зафиксированы 44 боевых столкновения сил обороны Украины с оккупационными войсками РФ. Согласно утренней оперативной сводке Генерального штаба ВСУ, российские военные при нанесении ударов с воздуха вновь использовали иранские БПЛА Shahed. Силами украинской ПВО уничтожены 23 ударных дрона. „Враг нанес 5 ракетных, 89 авиационных ударов и совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть пострадавшие среди гражданского населения“, - говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Российские военные утром в четверг, 3 августа, нанесли удары по Свято-Екатерининскому собору в Херсоне, где до осени 2022 года покоились останки князя Григория Потемкина. Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин. По его словам, во время атаки на центр города ранены три пассажира троллейбуса, который проезжал мимо собора.
Заросли подлеска на полях сражений на юге Украины, вероятно, являются одним из факторов, сдерживающих продвижение ВСУ в этом регионе, полагают в министерстве обороны Великобритании.
В очередном ежедневном обзоре ведомства, базирующемся на разведданных, отмечается, что преимущественно пахотные земли в зоне боевых действий уже 18 месяцев не обрабатываются, а в условиях теплого и влажного лета рост сорняков и кустарников ускоряется. Дополнительный покров растительности становится дополнительным укрытием, которые российские войска используют для обороны, и затрудняет разминирование минных полей.
„Хотя заросли могут служить прикрытием для небольших скрытных пехотных атак, в целом это привело к тому, что обеим сторонам стало труднее продвигаться вперед“, - делают вывод в британском Минобороны.
Часть боевиков российской ЧВК „Вагнер“ подошла к границе Литвы, заняв позицию в районе Гродно в Беларуси, сообщил президент страны Гитанас Науседа на встрече с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Сувалках, передает литовская медиакомпания LRT.
„Эта ситуация очень удобна для организации провокаций как на границе Польши и Беларуси, так и на границе Литвы и Беларуси“, - отметил глава литовского государства, назвав присутствие российских наемников в Беларуси „дополнительным и очень важным фактором риска безопасности“.
По словам Науседы, количество „вагнеровцев“ в Беларуси „уже превышает или близко“ к 4000 боевиков и есть опасения, что оно может достигнуть 10 тысяч.
Совет ЕС расширил санкции против Беларуси в связи с причастностью Минска к российской агрессии в Украине, говорится в сообщении Еврокомиссии. В нем указывается, что новые меры должны обеспечить более тесное согласование санкций ЕС в отношении России и Беларуси и помогут воспрепятствовать обходу российских санкций через Беларусь.
Ограничительные меры распространяют запрет на экспорт в Беларусь ряда особо чувствительных товаров и технологий, которые способствуют военно-техническому прогрессу Беларуси, кроме того, вводится дополнительный запрет на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, предназначенных для использования в авиационной и космической промышленности.
Новые меры приняты в ускоренном порядке ввиду срочности, связанной с борьбой против обхода санкций, отмечает Еврокомиссия.
Министр обороны Германии Борис Писториус вновь высказался против поставок Украине крылатых ракет Taurus. „Опасения очевидны“, - заявил он, упомянув об „особой дальности действия“ этой системы вооружения - 500 км. Писториус подчеркнул, что США тоже не поставляют Киеву крылатые ракеты.
В том, что касается военной поддержки Украины в войне против России, глава Минобороны ФРГ отвел Германии лидирующую роль в области ПВО, инженерной и бронетанковой техники и поддержки в обучении. „Это наш главный приоритет, наша основная компетенция“, заявил Писториус, добавив, что поэтому он в настоящее время не видит „срочной необходимости в принятии решения“ по вопросу Taurus.
Польша перебросила боевые вертолеты в Подляское воеводство у белорусской границы, сообщает польский телеканал tvp.info на своем сайте. Указывается, что речь идет о перегруппировке боевых вертолетов из состава 1-й авиационной бригады и 25-й воздушной кавалерийской бригады. Как заявил первый заместитель командующего Генерального командования Вооруженных сил Польши генерал Марек Соколовский на брифинге с министром обороны Польши Мариушем Блащаком, вертолеты будут размещены „в режиме немедленного реагирования“.
Решение об усилении границы Польши с Беларусью было принято после того, как, по данным Варшавы, 1 августа два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши в районе населенного пункта Беловежа.
С начала года на контрактную службу в российскую армию, по данным министерства обороны, поступили более 231 000 новых военнослужащих, утверждает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Выступая на совещании по вопросам доукомплектования вооруженных сил, он не уточнил, сколько времени потребуется на подготовку новобранцев перед отправкой на фронт в Украину.
В конце декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости довести численность российской армии до 1,5 млн военнослужащих.
В Казахстане демонстрируется интернет-реклама, предлагающая завербоваться в российскую армию, передает агентство Reuters. Реклама обещает по заключении контракта разовую выплату почти 500 тысяч рублей (в пересчете около 5000 евро), а также ежемесячную зарплату в размере не менее 190 тысяч рублей и дополнительные выплаты, размер которых не указывается.
Агентство, ознакомившееся с этой рекламой, отмечает, что она явно ориентирована на казахстанцев: на ней, в частности, показываются флаги России и Казахстана, рядом с которыми виден слоган „Плечом к плечу“.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил, что украинские спецслужбы были причастны к нападениям на Керченский мост, произошедшим около двух недель назад и в октябре прошлого года.
Украинские войска задействовали резервный 10-й армейский корпус, чтобы добиться продвижения в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на свои источники.
По данным издания, Работино, расположенное около города Орехов, имеет большую стратегическую ценность, поскольку именно там у украинских военных есть наибольшие шансы прорвать российские оборонительные линии. При этом от Работино до основной российской оборонительной линии еще остается около 19 км.
Газета пишет о начале третьего этапа украинского контрнаступления.
Первая фаза наступления началась в июне, когда 9-й армейский корпус ВСУ, вооруженный новой западной техникой, натолкнулся на хорошо укрепленные российские оборонительные сооружения, в особенности минные поля, и смог добиться только ограниченных успехов, отмечают авторы.
Следующий этап в основном состоял из пехотных атак, в ходе которых Украина пыталась добиться преимущества над россиянами при помощи ассиметричных методов ведения боя (то есть используя недостатки армии РФ). Однако к значительному продвижению это тоже не привело.
На прошлой неделе ВСУ решили отправить на поле боя резервный 10-й армейский корпус, на вооружении которого стоит западная тяжелая техника, что привело к резкой активизации боевых действий, сказано в публикации.
„Последняя неделя боев была важной, потому что они решили больше задействовать второй эшелон своих войск, — цитирует WP известного военного аналитика Роба Ли, недавно побывавшего на фронте и своими глазами наблюдавшего за наступлением ВСУ. — Пока неясно, понесли ли российские силы достаточные потери, чтобы создать условия для прорыва. На этом этапе мы ждем и наблюдаем“.
Один из неназванных украинских военных, с которыми поговорили журналисты издания, описал происходящее как медленное изматывающее продвижение, которому мешает погода. „Мы пытаемся постоянно закрепиться в Работино и преодолеваем ряд препятствий, — говорит этот человек. — Погодные условия идеальны для российских войск, которые используют дроны для ударов по нашей артиллерии“.
Что еще сказано в публикации:
Украинским военным приходится пробираться через „сотни тысяч минных полей“, сказал газете один из украинских военных. По его словам, по этой причине продвижение ВСУ идет медленно.
Некоторые аналитики отмечают, что вновь созданные украинские подразделения действуют не столь успешно, как более опытные (например, те, что воевали в районе Херсона и Харькова).
Относительно успешное продвижение ВСУ в районе Бахмута может быть связано с тем, что там у российских войск было меньше времени, чтобы создать оборонительные сооружения и минные поля.
Наступление РФ в районе Купянска может быть попыткой оттянуть украинские войска от наступления в южных районах, считают аналитики.
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США при возвращении России к зерновой сделке готовы гарантировать для нее безопасность экспорта продовольствия, передает РБК со ссылкой на Reuters.
По словам главы Госдепа, США готовы дать гарантии всем участникам сделки, в том числе России, если соответствующее решение будет принято Москвой, что те смогут безопасно экспортировать продовольствие.
Вместе с тем Блинкен подчеркнул, что заявления России о том, что санкции препятствуют экспорту продовольствия и удобрений, он считает некорректными. „Кремль утверждает, что разорвал сделку, потому что международные санкции ограничивали его экспорт сельскохозяйственной продукции. На самом деле из санкций прямо исключены продукты питания и удобрения. Фактически в то время, когда Россия отказалась от этой инициативы, она экспортировала больше зерна по более высоким ценам, чем когда-либо прежде“, — сказал Блинкен в ходе выступления на открытом заседании Совбеза ООН.
После прекращения действия сделки Минобороны России заявило, что страна будет считать все идущие в украинские порты суда потенциальными перевозчиками военных грузов. Государства, под флагами которых идут эти корабли, будут считаться вовлеченными в конфликт на стороне Киева, добавили в ведомстве. Украинское Минобороны также заявило, что будет рассматривать следующие в порты России суда как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками.
Россия не против зерновой сделки как таковой и может вернуться в нее, как только будут выполнены требования Москвы, заявлял президент Владимир Путин. В числе необходимых условий для продления сделки российские власти называли переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, отмену ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты, напоминает РБК.
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